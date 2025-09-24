Thế giới có thể đi đến hồi kết nếu vũ khí hạt nhân được sử dụng

(Ngày Nay) - Ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mục tiêu của Washington là chấm dứt việc phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu những loại vũ khí này được sử dụng.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng việc sở hữu và phát triển kho vũ khí hạt nhân là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu. Ông cảnh báo trong trường hợp vũ khí hạt nhân được sử dụng, “thế giới có thể thực sự đi đến hồi kết”, kéo theo đó là sự sụp đổ của các thể chế quốc tế, bao gồm cả LHQ.

Đề cập đến vấn đề hạt nhân của Iran, Tổng thống Trump cho biết chính quyền Iran đã từ chối một đề nghị của Mỹ nhằm thiết lập hợp tác toàn diện nếu Tehran đồng ý đình chỉ chương trình hạt nhân của mình.

Theo ông Trump, bức thư do ông gửi tới Lãnh tụ tối cao Iran đã không nhận được phản hồi tích cực, thay vào đó là những lời đe dọa tiếp diễn từ phía Tehran. Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Iran tài trợ cho khủng bố, điều mà Tehran kiên quyết bác bỏ, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc gia này không thể được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình đầu tháng 3, Tổng thống Trump nói rằng ông đã gửi một bức thư cho giới lãnh đạo Iran đề xuất đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới, đồng thời cảnh báo sẽ hành động quân sự nếu Tehran từ chối đối thoại. Iran đã gửi phản hồi cho phía Mỹ, trong đó có bức thư giải thích đầy đủ quan điểm của Iran về tình hình hiện tại, cũng như bức thư của ông Trump.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi nhấn mạnh Iran kiên quyết không đàm phán trực tiếp với Mỹ, đặc biệt là khi chính quyền của Tổng thống Trump đang triển khai chiến dịch “gây sức ép tối đa” và đưa ra các mối đe dọa quân sự nhằm vào Tehran. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gián tiếp vẫn có thể tiếp tục được thực hiện như trước đây.