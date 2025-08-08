Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Liên hợp quốc về chống phổ biến vũ khí hạt nhân

(Ngày Nay) - Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, xây dựng đồng thuận, và đảm bảo tiếp cận cân bằng ba trụ cột của Hiệp ước NPT.
Tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Titan II của Mỹ.
Ngày 07/8 (giờ Vienna), Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Vienna, đã có cuộc trao đổi với bà Rebecca Jovin, Trưởng Văn phòng Liên hợp quốc về Giải trừ quân bị tại Viên (UNODA) nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và Cơ quan này trong bối cảnh Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11), dự kiến diễn ra vào tháng 4-5/2026 tại New York.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Thái Hoàng nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, xây dựng đồng thuận, và đảm bảo tiếp cận cân bằng ba trụ cột của Hiệp ước NPT, bao gồm chống phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ vũ khí hạt nhân và sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Đại sứ cũng chia sẻ các ưu tiên và đề xuất hợp tác cụ thể với Văn phòng UNODA tại Viên trong tiến trình chuẩn bị cho Hội nghị sắp tới như thiết lập kênh trao đổi thường xuyên giữa UNODA và các Phái đoàn Việt Nam tại New York, Vienna, Geneva; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần cho Việt Nam trong quá trình đảm nhiệm vai trò Chủ tịch; phối hợp với Việt Nam tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề liên quan đến việc thực thi NPT.

Đại diện UNODA, bà Rebecca Jovin đánh giá cao vai trò, đóng góp tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động.

Bà Jovin tin tưởng Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc sẽ đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch, dẫn dắt Hội nghị thành công. UNODA cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức các cuộc tham vấn khu vực, hỗ trợ tối đa các hoạt động của Đại sứ Đỗ Hùng Việt khi sang làm việc tại Vienna và trong suốt quá trình Đại sứ đảm nhận vai trò Chủ tịch NPT RevCon 11.

Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí cởi mở và xây dựng, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho chuỗi hoạt động phối hợp giữa Phái đoàn Việt Nam và UNODA tại Vienna.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ trong thời gian tới, cùng hướng tới mục tiêu tổ chức thành công NPT RevCon 11, qua đó khẳng định vai trò tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình, an ninh và phát triển bền vững toàn cầu.

Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) được ký năm 1968, có hiệu lực từ năm 1970, hiện có 191 quốc gia thành viên.

Đến nay đây được là điều ước quốc tế chống phổ biến vũ khí hạt nhân mang tính toàn diện nhất, có sự tham gia của 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân được thừa nhận - cũng đồng thời là các nước Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Việt Nam chính thức gia nhập NPT vào năm 1982.

