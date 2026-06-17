Thế hệ công dân toàn cầu mới sẽ “đổ bộ” Phú Quốc

(Ngày Nay) - Vượt qua danh xưng “thiên đường nghỉ dưỡng”, Phú Quốc đang trở thành điểm đến an cư của thế hệ công dân toàn cầu và người trẻ thành đạt - thế hệ tri thức bứt phá, ưu tiên chất lượng và trải nghiệm sống cân bằng.

Khi Phú Quốc bước ra “sân khấu” quốc tế

Không phải ngẫu nhiên trên bản đồ du lịch quốc tế, Phú Quốc liên tục được xướng tên là một trong những điểm đến quyến rũ nhất hành tinh. Sức hút của đảo Ngọc trước hết đến từ đặc ân vô giá của tự nhiên - nơi sở hữu những bờ biển cát trắng mịn màng, làn nước lam ngọc và những cánh rừng nguyên sinh trù phú khó nơi nào sánh bằng.

Không những thế, với vị trí tâm điểm trên các tuyến giao thương của Đông Nam Á, mạng lưới kết nối đường bay quốc tế thuận tiện đã biến Phú Quốc thành một "trạm trung chuyển" hoàn hảo, dễ dàng tiếp cận tệp du khách trong khu vực và toàn thế giới.

Tuy nhiên, tầm vóc thực sự của đảo Ngọc đang dần vượt thoát ra ngoài định vị một “thiên đường nghỉ dưỡng” đơn thuần. Nhiều năm trở lại đây, Phú Quốc đã và đang theo đuổi một chiến lược định hình tương lai bằng tầm nhìn phát triển bền vững. Thông qua các chính sách ưu đãi thuế đặc biệt thu hút đầu tư, kết hợp cùng sự phát triển đồng bộ của hạ tầng kinh tế - xã hội, đảo Ngọc đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành hình mẫu của một đô thị đảo đáng sống bậc nhất - không chỉ nâng niu những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, mà còn kiến tạo một nền tảng vững chắc cho cuộc sống ổn định và gắn bó lâu dài.

Thêm vào đó, Phú Quốc đang đứng trước một bước ngoặt lớn chưa từng có trong lịch sử phát triển - APEC 2027. Để chuẩn bị cho sự kiện tầm cỡ này, đảo Ngọc đang chứng kiến làn sóng đầu tư hạ tầng “khủng”, từ nâng cấp Sân bay quốc tế lên quy mô 20 triệu lượt khách/năm, mở rộng cảng biển An Thới, chỉnh trang đô thị đến đầu tư hệ thống giao thông hiện đại với tuyến Metro đầu tiên nối Nam và Bắc đảo.... Nhiều dự án mang tính biểu tượng cũng đang được triển khai nhằm nâng cao năng lực đón tiếp và vị thế của đô thị đảo.

Không chỉ phục vụ cho sự kiện, những công trình này đang đặt nền móng cho một diện mạo hoàn toàn mới của Phú Quốc và là "bệ phóng" cho sự phát triển đồng bộ về kinh tế, thương mại, đầu tư trong dài hạn. Tương tự như Đà Nẵng hậu APEC 2017, thành phố đã khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quy mô toàn cầu, kéo theo sự tăng trưởng bứt tốc về du lịch - thương hiệu quốc tế, FDI và tăng trưởng kinh tế. Sau APEC 2027, Phú Quốc cũng được kỳ vọng sẽ từ một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào du lịch, từng bước hình thành một cấu trúc phát triển cân bằng hơn, thu hút dòng vốn đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao và cộng đồng cư dân gắn bó lâu dài.

Chính những làn sóng chuyển dịch đó đang tạo nền tảng để Phú Quốc trở thành một miền sống mới cho thế hệ công dân toàn cầu.

Thế hệ công dân toàn cầu mới sẽ định vị tương lai Phú Quốc

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển bứt tốc đó, bên cạnh cộng đồng cư dân bản địa, Phú Quốc trở thành nơi sinh sống, làm việc và công tác của những chuyên gia đầu ngành, lực lượng lao động chất lượng cao trong và ngoài nước đi theo các đại công trình APEC. Dưới góc nhìn nhận định chuyên môn, nhóm nhân sự tinh hoa này sẽ chọn tiếp tục gắn bó lâu dài với đảo bởi tiềm năng phát triển sự nghiệp đang rộng mở và một nền tảng đô thị lý tưởng để bồi đắp tổ ấm.

Không chỉ thế, hậu APEC, với một vị thế hoàn toàn mới và sự phủ sóng nhận diện rộng rãi, đảo Ngọc sẽ thu hút thêm một làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của cư dân toàn cầu - những người sở hữu tố chất đặc biệt, mang tư duy mở, không ngại bứt phá khỏi những giới hạn không gian và sẵn sàng dịch chuyển để tìm kiếm một nơi đáng sống thực sự. Sự xuất hiện của cộng đồng này đang tái định nghĩa lại tiêu chuẩn về một đô thị đảo văn minh.

Trước hết đó là những người duy mỹ, yêu bản thân và luôn đề cao những trải nghiệm sống tận hưởng. Thay vì chấp nhận những khối bê tông ngột ngạt và khói bụi nơi đô thị nén, họ chủ động tìm về cuộc sống trên đảo - nơi thiên nhiên giao hòa và môi trường sống trong lành.

Bên cạnh gu đề cao sống tận hưởng, thế hệ công dân mới này còn là cộng đồng của những người theo đuổi các công việc tự do, chuyên gia toàn cầu và các nhà sáng tạo. Đặc trưng công việc đòi hỏi họ phải liên tục tái tạo năng lượng để nuôi dưỡng mạch nguồn ý tưởng. Vì vậy, họ cần một môi trường sống vừa đủ yên bình để tập trung, nhưng vẫn sở hữu một hạ tầng phát triển vượt trội để kết nối không giới hạn. Mạng lưới giao thông nội bộ thông suốt cùng sân bay quốc tế đón các chuyến bay thẳng mỗi ngày sẽ giúp họ di chuyển thuận tiện và làm chủ nhịp đập kinh tế từ xa.

Mang trong mình DNA của sự đổi mới, tệp cư dân này luôn sẵn sàng đón nhận những cơ hội và cách sống mới. Họ thiết lập một phong cách sống năng động, linh hoạt thích nghi và đón nhận những mô hình giải trí thời thượng, sẵn sàng chi trả cho những dịch vụ tiện lợi chất lượng cao, ưu tiên di chuyển xanh bằng metro, xe bus công cộng thay vì các phương tiện truyền thống.

Sự hội tụ của những bộ óc nhạy bén, có chung tầm nhìn này đang đặt những viên gạch đầu tiên kiến tạo nên tâm điểm của tri thức, dịch vụ và nghệ thuật sống tương lai tại đảo Ngọc.

Với chuẩn mực sống khác biệt, họ không tìm kiếm một căn hộ đơn thuần mà khao khát một hệ sinh thái tiện nghi đồng bộ đáp ứng mọi đặc quyền trải nghiệm.

Nắm bắt làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ đó, sắp tới đây, Meygroup sẽ cho ra mắt Meypearl Ciel Phú Quốc - một miền sống mới xứng tầm với nhu cầu và tiêu chuẩn dẫn dắt xu hướng của cộng đồng cư dân toàn cầu thế hệ mới, góp phần định vị tương lai một “thành phố đảo đáng sống” hàng đầu châu Á.