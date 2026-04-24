Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Hà Nội bố trí 6 điểm tiếp nhận hồ sơ thí sinh tự do

(Ngày Nay) - Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bố trí 6 điểm tiếp nhận hồ sơ tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Hà Nội bố trí 6 điểm tiếp nhận hồ sơ thí sinh tự do

Theo đó, thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung cấp muốn dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng có thể nộp hồ sơ đăng ký tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm: Chuyên Chu Văn An, Chuyên Nguyễn Huệ, Chuyên Sơn Tây, Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, Nguyễn Trãi - Thường Tín và Liên Hà.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5, thí sinh trên toàn quốc sẽ chính thức đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong đó, thí sinh lớp 12 năm học 2025-2026 thực hiện đăng ký trực tuyến bằng tài khoản và mật khẩu do nhà trường cấp. Đối với thí sinh tự do, có thể đăng ký trực tuyến bằng tài khoản VNeID thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đăng ký trực tiếp tại các đơn vị tiếp nhận hồ sơ.

Nếu đăng ký trực tuyến, thí sinh tự do đăng nhập hệ thống, khai phiếu đăng ký, sau đó in 2 bản phiếu từ hệ thống và nộp cùng hồ sơ minh chứng (nếu có) tại nơi đăng ký dự thi. Trường hợp đăng ký trực tiếp, thí sinh đến các đơn vị tiếp nhận để nhận và khai phiếu theo hướng dẫn.

Tại Hà Nội, công tác ôn tập cho học sinh đang được triển khai tích cực. Từ kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 vào tháng 3 vừa qua, các nhà trường đã rà soát toàn bộ dữ liệu khảo sát, phân loại học sinh thành 3 nhóm: Nhóm có nguy cơ trượt tốt nghiệp, nhóm trung bình và nhóm khá, giỏi, từ đó, xây dựng kế hoạch ôn tập riêng cho từng nhóm, không tổ chức dạy học đồng loạt.

Năm 2026 là năm thứ hai Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới với 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 2 môn lựa chọn từ các môn học trong chương trình lớp 12 là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6, các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn vào sáng 11/6; Toán vào chiều 11/6 và bài thi 2 môn tự chọn vào sáng 12/6.

Sức hút khó tin của Lễ hội bánh mì Việt Nam 2026
Sức hút khó tin của Lễ hội bánh mì Việt Nam 2026
(Ngày Nay) - Chủ đề “Bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới – lan tỏa năm châu” mang một tầng ý nghĩa mới. Đó là sự hội ngộ giữa bánh mì Việt và những người bạn Pháp. Lần đầu tiên, các thương hiệu ẩm thực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam góp mặt, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa – nơi bánh mì baguette của Pháp và bánh mì kẹp chảo của Sài Gòn không còn ranh giới.
WHO kêu gọi đầu tư và cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm mùa
WHO kêu gọi đầu tư và cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm mùa
(Ngày Nay) - Ngày 22/4, Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu (WHO châu Âu) đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm và thúc đẩy tỷ lệ tiêm chủng với các nhóm có nguy cơ cao trên toàn châu Âu. Động thái này được đưa ra sau khi một nghiên cứu bao phủ toàn bộ 53 quốc gia thành viên trong khu vực đã tiến hành rà soát, đánh giá các thành tựu và thách thức trong suốt 15 mùa cúm.
Đình công gây gián đoạn dịch vụ tàu điện ngầm London
Đình công gây gián đoạn dịch vụ tàu điện ngầm London
(Ngày Nay) - Ngày 21/4, các thành viên Công đoàn Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Anh (RMT) đã tiến hành đình công trong 24 giờ, tính từ 12h giờ cùng ngày, để phản đối kế hoạch của Cơ quan Giao thông Vận tải London (TfL) về việc rút ngắn tuần làm việc xuống còn 4 ngày.
Phát hiện mây băng trên hành tinh khổng lồ ngoài hệ Mặt Trời
Phát hiện mây băng trên hành tinh khổng lồ ngoài hệ Mặt Trời
(Ngày Nay) - Các nhà thiên văn học vừa phát hiện những đám mây băng nước đầy bất ngờ trên một ngoại hành tinh khí khổng lồ cách xa Trái Đất. Khám phá này được thực hiện nhờ Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), làm thay đổi những hiểu biết hiện tại về bầu khí quyển của các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời và đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình tìm kiếm sự sống trong vũ trụ.