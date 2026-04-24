Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Hà Nội bố trí 6 điểm tiếp nhận hồ sơ thí sinh tự do

(Ngày Nay) - Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bố trí 6 điểm tiếp nhận hồ sơ tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Theo đó, thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung cấp muốn dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng có thể nộp hồ sơ đăng ký tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm: Chuyên Chu Văn An, Chuyên Nguyễn Huệ, Chuyên Sơn Tây, Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, Nguyễn Trãi - Thường Tín và Liên Hà.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5, thí sinh trên toàn quốc sẽ chính thức đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong đó, thí sinh lớp 12 năm học 2025-2026 thực hiện đăng ký trực tuyến bằng tài khoản và mật khẩu do nhà trường cấp. Đối với thí sinh tự do, có thể đăng ký trực tuyến bằng tài khoản VNeID thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đăng ký trực tiếp tại các đơn vị tiếp nhận hồ sơ.

Nếu đăng ký trực tuyến, thí sinh tự do đăng nhập hệ thống, khai phiếu đăng ký, sau đó in 2 bản phiếu từ hệ thống và nộp cùng hồ sơ minh chứng (nếu có) tại nơi đăng ký dự thi. Trường hợp đăng ký trực tiếp, thí sinh đến các đơn vị tiếp nhận để nhận và khai phiếu theo hướng dẫn.

Tại Hà Nội, công tác ôn tập cho học sinh đang được triển khai tích cực. Từ kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 vào tháng 3 vừa qua, các nhà trường đã rà soát toàn bộ dữ liệu khảo sát, phân loại học sinh thành 3 nhóm: Nhóm có nguy cơ trượt tốt nghiệp, nhóm trung bình và nhóm khá, giỏi, từ đó, xây dựng kế hoạch ôn tập riêng cho từng nhóm, không tổ chức dạy học đồng loạt.

Năm 2026 là năm thứ hai Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới với 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 2 môn lựa chọn từ các môn học trong chương trình lớp 12 là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6, các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn vào sáng 11/6; Toán vào chiều 11/6 và bài thi 2 môn tự chọn vào sáng 12/6.