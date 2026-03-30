Thị trường bất động sản cao cấp tăng tốc cho cuộc đua trải nghiệm

(Ngày Nay) - Sự thay đổi trong hệ giá trị sống của tầng lớp trung lưu và thượng lưu tại các đô thị lớn đang kéo theo một chuyển dịch đáng chú ý trong cách thị trường bất động sản cao cấp được nhìn nhận và lựa chọn. Từ chỗ ưu tiên các tiêu chí truyền thống như diện tích, vị trí hay giá trị thương hiệu, không gian sống hàng hiệu ngày càng được nhìn nhận qua khả năng định hình phong cách sống và chất lượng trải nghiệm.

Khi trải nghiệm sống trở thành thước đo mới của bất động sản cao cấp

Những thay đổi này được ghi nhận rõ nét trong nhiều báo cáo quốc tế về bất động sản và tiêu dùng cao cấp. Trend Report 2026 của Coldwell Banker Global Luxury đề cập đến xu hướng “Nest Investing”, cho thấy giới siêu giàu ngày càng dịch chuyển dòng tiền từ các tài sản tiêu dùng cá nhân sang đầu tư cho chất lượng không gian sống.

Trong khi đó, các báo cáo như Branded Residences 2025–2026 của Savills hay JLL Global Real Estate Outlook 2026 đều cho thấy trải nghiệm sống đang dần trở thành một yếu tố định giá quan trọng, bên cạnh các tiêu chí truyền thống như diện tích hay vị trí. Điều này phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, khi người mua ngày càng ưu tiên những môi trường sống chất lượng, ưu tiên cảm xúc và phù hợp với phong cách sống cá nhân.

Tại Việt Nam, chuyển động này trở nên rõ nét hơn khi cấu trúc nhân khẩu học bước vào giai đoạn mới. Nhóm dân số 30-45 tuổi trưởng thành trong bối cảnh hội nhập đang dần trở thành lực lượng tiêu dùng trọng yếu của thị trường bất động sản cao cấp. Đây là thế hệ có thu nhập tốt hơn, mức độ tiếp xúc quốc tế cao hơn, đồng thời hình thành gu thẩm mỹ, tiêu chuẩn sống và kỳ vọng chất lượng rõ ràng hơn.

Khảo sát Deloitte 2025 trên hơn 23.000 người thuộc thế hệ Gen Z và Millennials tại 44 quốc gia cho thấy 92% Millennials xem cảm giác sống có mục đích là yếu tố quan trọng đối với sự hài lòng trong công việc và sức khỏe tinh thần. Ở góc độ đầu tư, Goldman Sachs Asset Management cho biết nhóm Millennials giàu có phân bổ tỷ trọng cao hơn vào các tài sản mang lại giá trị trải nghiệm, phản ánh một lớp người mua ngày càng lý tính và chọn lọc hơn trong quyết định sở hữu bất động sản.

Định hình hệ chuẩn mực mới cho không gian sống hàng hiệu

Khi phong cách và trải nghiệm sống trở thành yếu tố dẫn dắt quyết định mua nhà, thị trường cũng bắt đầu hình thành những cách tiếp cận phát triển mới. Thay vì tập trung đơn thuần vào sản phẩm, nhiều dự án được định hướng theo việc kiến tạo một hệ sinh thái sống toàn diện, nơi quy hoạch, tiện ích và vận hành được thiết kế đồng bộ nhằm duy trì chất lượng trải nghiệm trong dài hạn.

Tại Việt Nam, xu hướng này dần được định hình rõ hơn trong những năm gần đây. Trong đó, Masterise Homes là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa ra cách tiếp cận phát triển bất động sản gắn với phong cách sống và trải nghiệm tổng thể, thay vì chỉ dừng ở các tiêu chí hữu hình của sản phẩm. Cụ thể, bên cạnh dòng bất động sản hàng hiệu hợp tác với các thương hiệu quốc tế - vốn đã quen thuộc của thương hiệu, Masterise Homes đẩy mạnh phát triển 2 dòng hàng hiệu Masteri Collection và Lumière Series, đáp ứng nhu cầu, gu sống và kỳ vọng giá trị của những nhóm khách hàng trẻ thành đạt, có thu nhập ổn định. Masteri Collection mang lại những trải nghiệm gắn kết trong nhịp sống đô thị năng động, trong khi đó, Lumière Series là dòng sản phẩm hướng đến sự cân bằng thân-tâm-trí và những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa hơn.

Hiện nay, cách tiếp cận “best in class” này đang được thị trường mở rộng, khi ngày càng nhiều dự án chú trọng đến việc tạo ra các dòng sản phẩm có DNA riêng dựa trên phong cách sống, cộng hưởng dịch vụ và vận hành cộng đồng như một phần của giá trị cốt lõi.

Thực tế cho thấy, sự dịch chuyển này không chỉ dừng lại ở một số dự án đơn lẻ mà đang trở thành xu hướng chung. Điều này cũng phản ánh sự thay đổi rộng hơn của thị trường tiêu dùng, khi người mua không chỉ tìm kiếm một sản phẩm để sở hữu, mà hướng đến một môi trường sống phù hợp với phong cách và hệ giá trị cá nhân.

Theo dự báo của Savills, yếu tố lifestyle sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong phân khúc cao cấp trong những năm tới. Khi người mua ngày càng xem ngôi nhà là một phần của bản sắc cá nhân, giá trị của bất động sản không chỉ nằm ở các yếu tố hữu hình, mà ở trải nghiệm sống mà không gian đó mang lại.

Sự dịch chuyển này cho thấy thị trường bất động sản cao cấp đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi các chuẩn mực giá trị dần được xác lập lại, gắn với chất lượng sống và khả năng duy trì trải nghiệm trong dài hạn.