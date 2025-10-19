Israel trao trả thêm 15 thi thể người Palestine

(Ngày Nay) - Quân đội Israel bác bỏ những cáo buộc cho rằng một số thi thể vừa được trao trả có dấu hiệu “bị bạo hành, đánh đập, bị còng tay và bịt mắt” và gọi đó là “tuyên truyền sai lệch của Hamas".

Theo Tel Aviv, Cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành ngày 18/10 cho biết Israel đã trao trả thêm thi thể của 15 người Palestine trong cùng ngày, nâng tổng số thi thể được bàn giao từ phía Israel lên thành 135.

Cơ quan y tế Gaza cho biết một số thi thể vừa được trao trả có dấu hiệu “bị bạo hành, đánh đập, bị còng tay và bịt mắt.”

Cơ quan này trước đó cũng đã đưa ra cáo buộc tương tự liên quan đến các thi thể khác được Israel trao trả trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, quân đội Israel bác bỏ những cáo buộc này, gọi đó là “tuyên truyền sai lệch của Hamas.”

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 17/10 khẳng định: “Tất cả các thi thể được trao trả cho đến nay đều là của các tay súng thiệt mạng trong khi chiến đấu tại Dải Gaza.”

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, Israel sẽ trao lại thi thể 15 người Palestine để đổi lại việc Hamas trao trả thi thể một con tin Israel.

Đến nay, Hamas đã trao trả cho Israel tổng cộng 10 thi thể, bao gồm thi thể một sinh viên người Nepal.

Trước đó, chiều tối 13/10, Hamas đã bàn giao 4 quan tài chứa thi thể mà nhóm này tuyên bố là của 4 con tin đã bị thiệt mạng tại Gaza. Tuy nhiên, nhóm này không đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến 24 thi thể con tin còn lại.

Hiện Viện Pháp y Abu Kabir ở Tel Aviv đang xác định danh tính các thi thể. Trong quá khứ, Hamas từng giao nhầm thi thể không liên quan thay vì các con tin.

Trước đó, trong ngày 13/10, Hamas đã thả nhóm con tin còn sống cuối cùng - gồm 20 người - sau khi Israel rút một phần lực lượng khỏi Gaza và trước thềm các cuộc đàm phán về tương lai của vùng đất này. Israel cũng đã phóng thích gần 2.000 tù nhân Palestine như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Hamas.

Kế hoạch hòa bình tại Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được công bố ngày 29/9, bao gồm 20 điểm chính, trong đó kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức gắn với điều kiện thả con tin trong vòng 72 giờ.