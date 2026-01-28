Thông báo kết quả Đại hội XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua các văn kiện quan trọng và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV không chỉ đánh giá nhiệm kỳ 5 năm nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (2021-2026) mà còn là một dấu mốc lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Đó là thông tin được nhấn mạnh tại buổi Thông báo về kết quả Đại hội XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam diễn ra ngày 27/1 tại Hà Nội.

Được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chủ trì buổi Thông báo.

Kiên định đường lối đối ngoại độc lập

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua các văn kiện quan trọng và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 đồng chí, bao gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí ủy viên.

Về văn kiện Đại hội, ông Lê Hoài Trung cho biết văn kiện Đại hội được xây dựng trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước đã trải qua 40 năm đổi mới, hướng tới các dấu mốc trọng đại là 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Việt Nam đã đạt được những thành tựu toàn diện, đột phá, nổi bật; vị thế, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao, đồng thời vẫn thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức nội tại cần tiếp tục giải quyết.

Một điểm mới quan trọng của Đại hội lần thứ XIV của Đảng là cách tiếp cận trong xây dựng văn kiện, đánh giá toàn diện chặng đường 40 năm đổi mới, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, phản ánh tư duy đổi mới và quyết tâm phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc, phấn đấu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nội dung các văn kiện có nhiều điểm mới, đột phá, trong đó xác định phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển. Đại hội cũng xác định 5 quan điểm chỉ đạo lớn, 8 định hướng lớn và 3 mục tiêu đột phá chiến lược.

Về đường lối đối ngoại, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Đại hội khẳng định tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; kết hợp chặt chẽ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đối ngoại công an, quốc phòng; đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

"Việt Nam coi trọng sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế và khẳng định sẽ tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế," ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Quốc tế kỳ vọng vào sự phát triển của Việt Nam

Tại sự kiện, nhiều Đại sứ, Trưởng các cơ quan ngoại giao đã có những chia sẻ, đánh giá về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và gửi lời chúc, kỳ vọng vào những định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam, ông Rajpal Singh chia sẻ sự ấn tượng với những phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm nhìn phát triển đến năm 2045.

Ông Singh cho rằng đây là cơ hội để các doanh nghiệp Singapore mở rộng hợp tác với Việt Nam để cùng hướng tới những mục tiêu đầy tham vọng; chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay còn nhiều khó khăn, thách thức.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis cho biết các thành viên của đoàn Ngoại giao đã có cơ hội tham dự lễ khai mạc và bế mạc Đại hội, cho rằng đây là một vinh dự lớn; chia sẻ Liên hợp quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để cùng định hình tương lai, cũng như phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; hoan nghênh đường lối đối ngoại của Việt Nam và đánh giá cao cam kết chính trị mạnh mẽ nhằm đưa các chủ trương, văn kiện vào thực tiễn.

Bà khẳng định Liên hợp quốc ủng hộ các mục tiêu của Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học-công nghệ, đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng thời tiếp tục thúc đẩy và bảo đảm quyền con người, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu này.

Đại sứ Thuỵ Sỹ Thomas Gass chúc mừng Việt Nam về thành công của Đại hội và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong thời gian tới. Ông đánh giá cao những cam kết của Việt Nam đối với hòa bình và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Belarus Uladzimir Baravikou đánh giá Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với Việt Nam, mở ra định hướng cho việc triển khai thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới, đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; cho rằng Việt Nam sẽ thành công với sự hỗ trợ của các đối tác và những người bạn lâu năm.

Đại sứ Bangladesh Md Lutfor Rahman, Đại sứ Đông Timor ông João Pereira cũng phát biểu chúc mừng về việc tổ chức thành công Đại hội; đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ với Việt Nam.

Kết thúc buổi thông báo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh những thành tựu mà Việt Nam đạt được ngày nay có sự đóng góp quan trọng của sự ủng hộ, hợp tác và đồng hành của bạn bè quốc tế. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó trong thời gian tới, vì mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và thế giới, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.