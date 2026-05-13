Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Đại hội thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 405 người; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 72-100 người...
Các đại biểu biểu quyết Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đại biểu biểu quyết Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 2/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 405 người; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 72-100 người, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 người.

Trong đó, cơ cấu, thành phần Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI gồm: Người đứng đầu tổ chức thành viên 62 người; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố 34 người; 293 người là cá nhân tiêu biểu bao gồm: trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực 96 người (trình Đại hội hiệp thương 92 người, thiếu 4 người sẽ bổ sung, kiện toàn trong nhiệm kỳ); công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, huyện đảo 18 người; đại diện các dân tộc thiểu số 53 người (cơ cấu đủ đại diện 53 dân tộc thiểu số); đại diện chức sắc các tôn giáo 53 người (cơ cấu đủ 16 tôn giáo lớn và các tổ chức tôn giáo có nhiều tín đồ); đại diện các thành phần kinh tế 55 người (trình Đại hội hiệp thương 54 người, thiếu 1 người sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp ); người Việt Nam định cư ở nước ngoài 18 người (trình Đại hội hiệp thương 17 người, thiếu 1 người sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp).

Cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 16 người, gồm: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 7 người (chưa bao gồm Trưởng các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương); Trưởng ban, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 9 người (trình Đại hội hiệp thương 7 người, thiếu 2 người sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ).

Về cơ cấu kết hợp: Đại diện ngoài Đảng là 201 người (50,62%), khóa X là 50,1%; Nữ là 93 người (23,4%), khóa X là 21,9%; Dân tộc thiểu số là 105 người (26,5%), khóa X là 25,4%; Tôn giáo là 78 người (19,7%), khóa X là 17%; Trình độ đại học trở lên là 316 người (81,6%), khóa X là 80,7%.

Về độ tuổi: Từ 40 tuổi trở xuống là 41 người (10,3%); từ 41-60 tuổi là 179 người (45,1%); từ 61 tuổi trở lên là 177 người (44,6%).

Đại hội đã hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (thiếu 8 người, sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp), cụ thể: tái cử là 309 người (77,8%); giới thiệu mới 88 người (22,2%).

Tiếp đó, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức.

Ngày mai (13/5), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiến hành phiên bế mạc.

PV
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nhân sự Đề án nhân sự

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

TP Hồ Chí Minh tìm động lực mới từ công nghiệp văn hóa
TP Hồ Chí Minh tìm động lực mới từ công nghiệp văn hóa
(Ngày Nay) - AI và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội chưa từng có cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nhưng cùng với khả năng lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia là áp lực giữ gìn bản sắc, xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh và định hình hệ giá trị cho thế hệ công dân mới.
Bác sĩ khuyến cáo rủi ro từ trào lưu giảm cân trên mạng xã hội
Bác sĩ khuyến cáo rủi ro từ trào lưu giảm cân trên mạng xã hội
(Ngày Nay) - Nhiều người đang chạy theo các trào lưu giảm cân trên mạng xã hội như nhịn ăn, cắt tinh bột hay dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc dẫn đến không ít trường hợp nhập viện vì suy kiệt và rối loạn chuyển hóa. Các bác sĩ cảnh báo, việc giảm cân nóng vội, cực đoan có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.
Hướng về nhân dân, lấy người dân làm trung tâm
Hướng về nhân dân, lấy người dân làm trung tâm
(Ngày Nay) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI (diễn ra từ 11-13/5/2026) đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu đến từ các địa phương, khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận trong việc chăm lo an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết trong điều kiện mới.
Đồng loạt triển khai chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ tại Thủ đô
Đồng loạt triển khai chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ tại Thủ đô
(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND Thành phố và Sở Công Thương Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường thành phố đang đồng loạt triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.
TS. Trần Hoài, Trưởng bộ môn Di sản học, Khoa Công nghiệp Văn hoá & Di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: NVCC)
Ứng dụng thực tế ảo: Mở rộng trải nghiệm nhưng không thay thế di sản thật
(Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh của công nghệ thực tế ảo đang góp phần làm thay đổi cách công chúng tiếp cận di sản theo hướng sinh động, tương tác hơn; tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ này cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa tính hấp dẫn và tính xác thực, giữa trải nghiệm số và giá trị nguyên bản của không gian di tích, bảo tàng.