Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Internet bước vào kỷ nguyên do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt (Ngày Nay) - Lần đầu tiên trong lịch sử, các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và chatbot tự động hiện tạo ra lượng truy cập mạng Internet lớn hơn con người, phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của các công nghệ AI thế hệ mới.

Ca bệnh động kinh hiếm gặp đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp thay thế gene (Ngày Nay) - Một bệnh nhi 8 tháng tuổi mắc hội chứng động kinh di truyền cực hiếm đã trở thành bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp thay thế gene thử nghiệm nhằm khôi phục chức năng của gene WWOX trực tiếp trong não. Ca điều trị được thực hiện tại Trung tâm y tế nhi khoa Schneider ở Tel Aviv (Israel), đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y học chính xác dành cho các bệnh lý thần kinh di truyền hiếm gặp.

Phát động sáng tác ca khúc về 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác (Ngày Nay) - TP Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ với chủ đề “50 năm Thành phố Hồ Chí Minh - Rạng rỡ tên Người”, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Hà Nội hoàn thiện các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô trước ngày 15/6 (Ngày Nay) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là cơ sở pháp lý trực tiếp để tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách mới của thành phố.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế" (Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2026), sáng 10/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam.

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Thị trường bất động sản Hà Nội giảm nhiệt, căn hộ giá trị thực lõi trung tâm vẫn duy trì sức nóng (Ngày Nay) -Sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, thị trường chung cư Hà Nội đã giảm nhiệt và bước vào chu kỳ quan sát có chọn lọc, người mua hướng tới nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.

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