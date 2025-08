Thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt gần 80% dự toán

(Ngày Nay) - Bộ Tài chính cho biết, 7 tháng của năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.572,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán, tăng 27,4% so cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, thu nội địa ước đạt 1.363,5 nghìn tỷ đồng, bằng 81,7% dự toán, tăng 31,6% so cùng kỳ năm 2024. Nếu loại trừ các khoản thu như tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa ước đạt 73,2% dự toán, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Xét theo địa bàn, có 24/34 địa phương có tiến độ thu nội địa 7 tháng đạt trên 68% dự toán, trong khi 33/34 địa phương ghi nhận mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô ước đạt khoảng 28,5 nghìn tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2024. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 179,5 nghìn tỷ đồng, bằng 76,4% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Số thu từ xuất nhập khẩu đạt khá nhờ hoạt động xuất nhập khẩu 7 tháng tăng trưởng mạnh so cùng kỳ năm 2024. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tính đến 15/7/2025 đạt 470,6 tỷ USD, tăng 16,2%; riêng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa có thuế tăng 4,8% so cùng kỳ.

Đáng chú ý, một số mặt hàng có đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách trong lĩnh vực xuất nhập khẩu ghi nhận mức tăng cao, như: nguyên liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng nhập khẩu phục vụ sản xuất tăng 6,7%, tác động làm tăng thu ngân sách khoảng 11,7 nghìn tỷ đồng; ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng 41,8%, làm tăng thu khoảng 7,9 nghìn tỷ đồng so cùng kỳ...

Ngày 6/7/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 104/CĐ-TTg về tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, tiếp tục mở rộng cơ sở thu, đặc biệt là thu từ thương mại điện tử và dịch vụ ăn uống; đồng thời hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Mục tiêu được Thủ tướng đặt ra là phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 20% so với dự toán.

Để thực hiện mục tiêu được Thủ tướng đặt ra tại Công điện số 104/CĐ-TTg về tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 là phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 20% so với dự toán, những tháng cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục siết chặt quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thuế và đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử để nâng cao tính minh bạch.

Bộ Tài chính cũng thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế, ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý dữ liệu, giám sát tự động và nâng cao hiệu quả quản lý, mở rộng cơ sở thu, đặc biệt là tăng cường thu từ thương mại điện tử và các ngành kinh tế mới, đi kèm với việc nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý phù hợp.

Cùng với đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, kết hợp các chính sách giãn, giảm thuế phù hợp giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.