Tháng 3 với “Mùa Xuân và tuổi trẻ” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

(Ngày Nay) - Các hoạt động tháng 3 với chủ đề "Mùa Xuân và tuổi trẻ" nhằm góp phần bảo tồn di sản văn hóa, hướng tới việc phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ, phát triển văn hóa dân tộc.

Các hoạt động tháng 3 với chủ đề "Mùa xuân và tuổi trẻ" sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 1-31/3/2026.

Các hoạt động tháng 3 với sự tham gia của khoảng hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer với sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ).

Trong chương trình, sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn như sự kiện chuyên đề "Lễ hội mùa Xuân" tái hiện sắc màu văn hóa của đồng bào Mường (Phú Thọ) diễn ra ngày 07-08/3/2026 tại Làng dân tộc Mường (Khu các làng dân tộc I).

Điểm nhấn là tái hiện nghi lễ ví đu trong hội ví đu của dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ ngày 08/3. Đây là nghi lễ mang ý nghĩa cầu may, cầu phúc đầu năm, thể hiện đời sống tinh thần phong phú và sự gắn kết cộng đồng của người Mường.

Bên cạnh đó là chương trình dân ca dân vũ "Hoa Xuân đất Mường"; Giới thiệu, trình diễn và trải nghiệm nghệ thuật múa trống đu, khua luống - nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường, Phú Thọ.

Hoạt động "Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống" của dân tộc S'tiêng, tỉnh Đồng Nai, trong đó nổi bật là Lễ cầu phúc, cầu an đầu Xuân của dân tộc S'tiêng, tỉnh Đồng Nai (ngày 22/3), cùng với chương trình dân ca dân vũ "Xuân gọi từ buôn làng".

Cùng với đó là các hoạt động: Trình diễn trang phục thổ cẩm "Sắc màu thổ cẩm" kết hợp giới thiệu các thiết kế cách tân phù hợp xu thế hiện đại; Giới thiệu không gian văn hóa của đồng bào S'tiêng, tỉnh Đồng Nai; Trình diễn, giới thiệu không gian văn hóa ẩm thực, du lịch….

Ngoài ra, tại Làng cũng tổ chức các hoạt động thường xuyên vào các ngày cuối tuần như: chương trình dân ca dân vũ "Tháng Ba Tây Nguyên - Em là hoa Pơ lang" của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, giới thiệu trang phục các dân tộc Tây Nguyên, dân ca dân vũ "Mùa Ban nở" của đồng bào các dân tộc phía Bắc cùng hoạt động của nhóm các nghệ nhân lưu trú tại Làng.

Nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống được tổ chức sôi nổi với các trò chơi dân gian như: chơi ô ăn quan, cờ carô, chơi rối tre… tại không gian trong nhà; đi cà kheo, nhảy sạp, chơi đu, bập bênh… tại không gian ngoài trời.

Thông qua một số trò chơi tuy đơn giản nhưng không chỉ giúp các em học sinh được trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá thiên nhiên, con vật, góp phần rèn luyện kỹ năng tư duy, sáng tạo, khéo léo mà còn gắn kết thêm về tình bạn, tình yêu gia đình.

Các hoạt động tháng Ba với chủ đề "Mùa xuân và tuổi trẻ" được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đang được gìn giữ, thực hành tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam hướng tới việc phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ, kế thừa và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc; tạo môi trường giao lưu, trải nghiệm, giáo dục lý tưởng sống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong thanh niên, khơi dậy tinh thần mùa xuân, sức trẻ và khát vọng cống hiến.

Đồng thời, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa đồng bào các dân tộc, lan tỏa thông điệp về đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc trong mùa xuân, thu hút khách tham quan, du lịch từng bước khẳng định vai trò của Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam là trung tâm hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống, trải nghiệm di sản góp phần cụ thể hóa chủ trương xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn hiện nay.