Tăng cường phối hợp giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam trong triển khai nhiệm vụ công tác Công đoàn giai đoạn 2026–2030

(Ngày Nay) - Sáng ngày 13/01/2026, tại trụ sở Bộ Y tế, Thường trực Đảng ủy Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Công đoàn Y tế Việt Nam để nghe báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam trong thời gian qua; triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới và xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Y tế về triển khai nhiệm vụ công đoàn giai đoạn 2026-2030.

Tham dự và chỉ đạo, có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, đồng chí Phạm Minh Khuê, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế cùng các đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế. Về phía Công đoàn Y tế Việt Nam, đồng chí Nguyễn Lương Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cùng các đồng chí Thường trực, Trưởng, Phó Ban Quan hệ lao động và Ban Công tác công đoàn của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Lương Tâm - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam, báo cáo cho thấy: Thời gian qua Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, xây dựng và góp ý chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới và chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp cho cán bộ y tế.

Công tác phối hợp, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, văn hóa – thể thao, nâng cao năng lực nghề nghiệp, phát triển đoàn viên và các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo cũng được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam, đồng chí Nguyễn Lương Tâm - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam mong muốn Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo để tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm, bám sát Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, nhằm phát triển tổ chức công đoàn trong khối y tế tư nhân.

Tại buổi làm việc, Công đoàn Y tế Việt Nam cũng đề xuất ký Quy chế phối hợp mới phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội 2025-2030 và phù hợp các nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng ngành Y tế phát triển bền vững, chăm lo tốt hơn cho đội ngũ cán bộ y tế và người lao động.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Ban Thường vụ, lãnh đạo Bộ Y tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế cũng đã thống nhất báo cáo kết quả công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam giai đoạn 2024-2025 cũng như phương hướng, nhiệm vụ triển khai hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời gợi ý triển khai một số nội dung phối hợp để phù hợp trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sự chủ động và ghi nhận các kết quả đạt được trong triển khai các hoạt động phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và Bộ Y tế thời gian qua.

Đồng chí Bộ trưởng nhất trí và giao các đơn vị Bộ Y tế phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam để xây dựng chương trình phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và Bộ Y tế giai đoạn 2026-2030. Đối với các phong trào thi đua cần tiếp tục bám sát các phong trào thi đua do Bộ Y tế phát động để hưởng ứng và triển khai bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành và yêu cầu chăm lo, bảo vệ đội ngũ cán bộ y tế trong tình hình mới tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Ngành.