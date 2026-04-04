Thủ tướng Chính phủ chỉ thị phát triển kênh phân phối hàng Việt ở nước ngoài

(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 3/4/2026 về việc đẩy mạnh huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, Bộ Công Thương được giao chủ trì phối hợp triển khai nhiều nội dung trọng tâm.

Theo Chỉ thị, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tập trung huy động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào các hoạt động giới thiệu, tiêu thụ và phân phối sản phẩm Việt Nam. Lực lượng này được định hướng trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, đặc biệt tại các thị trường có đông người Việt sinh sống và có lợi thế tiếp cận hệ thống phân phối sở tại.

Mục tiêu cụ thể là đưa hàng Việt thâm nhập ngày càng sâu vào các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn, có uy tín, đồng thời giữ vững các thị trường truyền thống. Việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) cũng được đặt ra như một yêu cầu xuyên suốt.

Đến năm 2030, Chỉ thị đặt mục tiêu hình thành mạng lưới phân phối hàng Việt tại tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ có cộng đồng người Việt, với sự tham gia của các hội doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài. Hệ thống này không chỉ mở rộng kênh tiêu thụ mà còn từng bước nâng tỷ trọng hàng Việt trong chính hệ thống phân phối của người Việt ở nước ngoài.

Chỉ thị cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp; tăng cường quảng bá hàng Việt bằng các phương thức hiện đại. Các yếu tố về tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc, chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu quốc gia cũng được gắn kết chặt chẽ trong quá trình triển khai.

Các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ được đa dạng hóa, từ hội chợ, triển lãm quy mô lớn đến các chuỗi sự kiện kết nối đầu tư, thương mại có sự tham gia của kiều bào. Đồng thời, khuyến khích người Việt ở nước ngoài cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nắm bắt thị hiếu, chính sách nhập khẩu và tham gia bảo vệ quyền lợi trong các vụ việc tranh chấp thương mại.

Trong tổng thể nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và phát triển hệ thống phân phối hàng Việt ở nước ngoài.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các chương trình xúc tiến thương mại gắn với cộng đồng doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài; vận động và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào các chuỗi phân phối toàn cầu.

Các nhiệm vụ này được lồng ghép với những chương trình lớn như Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030 và Chương trình “Go Global” nhằm tạo sự đồng bộ, tránh dàn trải nguồn lực.

Bộ Công Thương cũng được Thủ tướng giao nhiệm vụ đẩy mạnh quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia (Vietnam Value) và các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia thông qua hệ thống thương vụ và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín hàng Việt trên thị trường quốc tế.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là thúc đẩy triển khai hiệu quả các FTA, thông qua việc tăng cường cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là cộng đồng doanh nhân người Việt ở nước ngoài nắm bắt cam kết, tận dụng ưu đãi để mở rộng thị trường.

Hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được xác định là lực lượng trực tiếp hỗ trợ kết nối, mở rộng kênh phân phối, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá và tiêu thụ hàng Việt tại thị trường sở tại.

Ngoài ra, Bộ Công Thương còn tham gia phối hợp thu hút doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài về nước đầu tư, trực tiếp tham gia sản xuất, qua đó nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.