Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chiều 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo để rà soát tinh hình triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị về Trung tâm tài chính quốc tế; kế hoạch triển khai xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; cơ chế chính sách đặc thù và Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành và Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Dự Phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV Nguyễn Văn Nên; các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động nhanh, khó lường, việc Việt Nam chủ động định vị vai trò mới trong mạng lưới tài chính quốc tế là yêu cầu tất yếu.

Điều này đòi hỏi quá trình thay đổi tư duy từ "tham gia" sang "kiến tạo vị thế," từ cách làm "cục bộ" sang cách làm "hệ sinh thái;" từ "ưu đãi đơn lẻ" sang "thể chế vượt trội - vận hành chuyên nghiệp - nhân lực tinh hoa - hạ tầng đồng bộ - dịch vụ đẳng cấp."

Vừa qua, Ban Chỉ đạo đã thống nhất tư duy, thống nhất hành động; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; làm việc theo tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm," nhưng tuyệt đối không nóng vội, không chủ quan, không sao chép máy móc; phải phù hợp với điều kiện Việt Nam, tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền, công khai-minh bạch-liêm chính và đáp ứng chuẩn mực quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, bám sát mục tiêu, yêu cầu, đặc biệt là tính khả thi khi triển khai. Trong đó, tâm trung đánh giá, tổng kết phải thực hiện khách quan, toàn diện đối với kết quả công tác của Ban Chỉ đạo thời gian qua; kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao; nhìn rõ những việc làm được, những việc chưa làm được; nguyên nhân chủ quan-khách quan; rút ra bài học kinh nghiệm; từ đó thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Cùng với đó, trao đổi về các nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới. Trong đó cần tập trung vào các nhóm trọng tâm về: Hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển cơ sở hạ tầng; nguồn nhân lực và đầy mạnh hợp tác, kết nối với các trung tâm tài chính quốc tế.

Về phương thức tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đề nghị quán triệt tinh thần: Tổng kết phải ra được việc; thảo luận phải có đầu mối thực hiện; kết luận phải có thời hạn; triển khai phải đo đếm được kết quả.

Với phương châm "Tư duy đột phá - Hành động quyết liệt - Kết quả thực chất,” vừa làm vừa rút kinh nghiệm, Ban Chỉ đạo tiếp tục nỗ lực, trở thành những nhân tố hành động-tiên phong-hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, minh bạch, hiệu quả - nơi Việt Nam khẳng định tầm vóc, năng lực và vai trò trong mạng lưới tài chính toàn cầu; đồng thời, hướng đến mục tiêu năm 2035 sẽ nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính thế giới và nhóm 25 trung tâm tài chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương.