Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập trung bình

(Ngày Nay) - Sáng 26/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo để rà soát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Phiên họp thứ 5, đặc biệt, cho ý kiến đề xuất xây dựng chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 34 tỉnh, thành phố. Dự phiên họp có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo tỉnh, thành phố; đại diện hiệp hội, doanh nghiệp, ngân hàng.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quyền có chỗ ở là quyền cơ bản của công dân. Mỗi người dân đều có quyền tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch về nhà ở phù hợp với thu nhập và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Việc phát triển nhà ở cần đa dạng phân khúc, bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, song dù phân khúc nào thì hạ tầng đều phải đầy đủ, đồng bộ, bình đẳng, toàn diện, bao trùm, không phải tiếp cận có chọn lọc.

Thủ tướng cho biết, năm 2025, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, đưa ra những chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội. Theo đó, cả nước đã hoàn thành hơn 100 nghìn căn nhà xã hội, hướng tới hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028, sớm hơn dự kiến 2 năm. Thực tiễn đặt ra yêu cầu mới, đặc biệt là nhu cầu về nhà ở đối với các đối tượng thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/tháng.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu tại Phiên họp lần thứ 6 này, Ban Chỉ đạo Trung ương và các địa phương, đại biểu cần tập trung thảo luận, thống nhất tư duy, bàn giải pháp về phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình, tăng nguồn cung về nhà ở cho nhiều tầng lớp khác nhau, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận nhà ở của mỗi người dân.

Trong đó các đại biểu cần bàn về các chính sách nhằm tăng cường quỹ đất dành cho dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân có thu nhập trung bình; đẩy nhanh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, nghiên cứu ưu tiên bố trí quỹ đất làm nhà ở thương mại có giá phù hợp; tăng cường phát triển đô thị theo định hướng giao thông đô thị TOD nhằm tối ưu hóa việc sử dụng đất, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng sử dụng đất; dành nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án nhà ở thương mại có giá trị phù hợp mà người dân có nhu cầu mua nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, mục đích cuối cùng là tăng nguồn cung bất động sản, phù hợp với nhiều đối tượng, góp phần giảm giá thành bất động sản để các đối tượng có nhu cầu nhà ở được tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch, tránh phiền hà, tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu "Không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm", khẩn trương có chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

