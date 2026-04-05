Thủ tướng tiếp Đại sứ Kuwait tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Yousef Ashour Al-Sabbagh, Đại sứ Kuwait tại Việt Nam để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược và hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng giữa hai nước.
Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn đánh giá cao quan hệ với Kuwait. Nhắc lại kết quả cuộc điện đàm thành công với Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmed Al-Abdullah Al-Sabah vào đầu tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất, đặc biệt là việc bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại Kuwait và triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 theo hướng đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương và các lãnh đạo Kuwait, mời Thủ tướng Kuwait thăm chính thức Việt Nam trong năm 2026.

Trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông, Thủ tướng bày tỏ quan ngại về những tác động tiêu cực đến an ninh và sự ổn định của thị trường kinh tế, năng lượng toàn cầu. Thủ tướng nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế, đồng thời mong muốn hòa bình sớm được khôi phục tại khu vực.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán FTA giữa Việt Nam và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), tăng cường kết nối mạnh mẽ hơn nữa giữa doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng cũng đề nghị phía Kuwait cùng hợp tác chặt chẽ trong vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng nhằm ứng phó với những thách thức hiện nay, góp phần ổn định sản xuất và đời sống người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yousef Ashour Al-Sabbagh, Đại sứ Kuwait tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang

Đại sứ Kuwait chia sẻ, Quốc vương và Lãnh đạo Kuwait đánh giá cao chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Kuwait tháng 11/2025, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, tạo một bước chuyển quan trọng trong quan hệ hai nước; cho biết các bộ, ngành liên quan của hai nước đang tích cực triển khai hiệu quả các kết quả của chuyến thăm.

Trong bối cảnh hiện nay, Đại sứ cho biết Kuwait đã và sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời khẳng định Chính phủ Kuwait đang nỗ lực cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho người dân Kuwait và người nước ngoài đang cư trú tại Kuwait, trong đó có các công dân Việt Nam. Đại sứ cam kết sẽ nỗ lực, tích cực làm cầu nối khuyến khích các tập đoàn năng lượng và các quỹ đầu tư Kuwait tăng cường hiện diện tại Việt Nam, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và tin cậy.

OPEC+ tiếp tục nới hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày
(Ngày Nay) - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh - còn gọi là OPEC+ - ngày 5/4 đã nhất trí tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 5 tới. Đây là mức tăng khiêm tốn và chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, do các thành viên chủ chốt trong liên minh không thể tăng sản lượng thực tế bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.
(Ngày Nay) - Từ ngày 10/4/2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới mang tên EES (Entry/Exit System), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động quản lý biên giới khu vực Schengen. Việc áp dụng kiểm tra 100% đối với hành khách ngoài EU được dự báo sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các sân bay, nhà ga quốc tế và cảng biển ngay trong những ngày đầu triển khai.
Vì sao phim Việt đầu năm đại thắng ngàn tỷ đồng?
(Ngày Nay) - Các phim Việt Nam ra rạp kể từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3/2026 gặt thành công lớn khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé lên tới 1.130 tỷ đồng , vượt qua con số 1.110 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái . Điều này cho thấy khán giả đang rất ủng hộ và thích xem phim Việt.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
(Ngày Nay) - Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, hoạt động đầu tư trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô vốn toàn xã hội mở rộng và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng rõ rệt.
Nỗ lực bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng đủ điện
(Ngày Nay) - Chiều 4/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan những vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm.