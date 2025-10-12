Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại phố Kim Hoa

(Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo điều tra vụ cháy nghiêm trọng tại phố Kim Hoa, Hà Nội khiến 5 người tử vong, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.

Công điện nêu rõ: Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11/10/2025, xảy ra vụ cháy nhà dân tại số nhà 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người trong một gia đình.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

Sáng 11/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội) khiến 5 người trong cùng một gia đình tử vong,

Tại buổi thăm hỏi, bà Nguyễn Lan Hương đã trao số tiền hỗ trợ 25 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ thành phố (mỗi nạn nhân tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng), bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước mất mát to lớn của gia đình, mong người thân các nạn nhân sớm vượt qua đau thương để tổ chức hậu sự chu đáo.

Bà cũng đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc, tích cực hỗ trợ gia đình trong việc lo hậu sự và ổn định đời sống.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ông giao Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với chính quyền phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật (nếu có).

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng Đại tá Phạm Trung Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.