Thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/8/2025 về việc phát huy kết quả Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

Chỉ thị nêu: Thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ và Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tích cực triển khai thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Thông qua việc thực hiện Tổng kiểm kê đã góp phần giúp đơn vị rà soát lại hiện trạng sử dụng của từng tài sản, củng cố, cập nhật, bổ sung, hồ sơ quản lý, theo dõi, hạch toán tài sản đảm bảo thống nhất giữa số liệu thực tế và sổ sách, nhiều tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán đã được đơn vị xác định giá trị để phục vụ công tác kiểm kê cũng như hạch toán, theo dõi tài sản của đơn vị; qua đó tăng cường công tác quản lý tài sản công. Đồng thời, kết quả Tổng kiểm kê tài sản công là cơ sở quan trọng phục vụ cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện việc sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công khi sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn vừa qua.

Để tiếp tục phát huy kết quả Tổng kiểm kê tài sản công và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện công khai kết quả Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Quản lý chặt chẽ đầu ra của quá trình đầu tư công

Về hoàn thiện chính sách, pháp luật, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các địa phương tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các chính sách quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác các loại tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Trên cơ sở đó, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực căn cứ vào đặc thù và yêu cầu quản lý của từng loại tài sản kết cấu hạ tầng thuộc ngành, lĩnh vực để quy định các nội dung cụ thể, đặc thù mang tính chuyên ngành đối với từng loại tài sản kết cấu hạ tầng.

Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước liên quan đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, cải tạo, sửa chữa, bảo trì tài sản để đồng bộ và có sự liên thông với pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ đầu ra của quá trình đầu tư công.

Sửa đổi tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, Thủ tướng Chính phủ giao giao Bộ Tài chính bám sát việc ban hành hệ thống chức danh, chức vụ của cơ quan, người có thẩm quyền để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công cho phù hợp.

Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát để đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng, quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định nhằm bảo đảm tài sản phục vụ yêu cầu công tác.

Bảo đảm tính "đúng - đủ - sạch - sống" dữ liệu tài sản công

Về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, Bộ Tài chính xây dựng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu về quản lý tài sản công theo hướng lấy kết quả Tổng kiểm kê tài sản công làm số dư đầu kỳ tại thời điểm 0h ngày 1 tháng 1 năm 2025 để tận dụng, phát huy kết quả Tổng kiểm kê tài sản công, đồng thời thực hiện chuẩn hóa số liệu trên Phần mềm theo mô hình tổ chức bộ máy mới; nghiên cứu bổ sung một số nghiệp vụ, thông tin quản lý tài sản và thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu về tài sản công của các bộ, ngành, địa phương cũng như chia sẻ, kết nối với cơ sở dữ liệu khác của ngành tài chính để bảo đảm tính "đúng - đủ - sạch - sống" của dữ liệu tài sản công, đảm bảo tính ổn định lâu dài trong hoạt động thông tin ngành tài chính về lĩnh vực công sản; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Phải thẩm định chặt chẽ dự toán đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công

Về công tác tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản công tới các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện công tác quản lý tài sản công.

Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đã được ban hành, kịp thời rà soát, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan trung ương, địa phương (văn bản về phân cấp thẩm quyền; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng; quy định thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải...); quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng cho đối tượng quản lý...) để làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công theo đúng quy định.

Trên cơ sở kết quả thực hiện Tổng kiểm kê chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý căn cứ quy định của pháp luật để xác định giá trị của các tài sản chưa xác định giá trị để làm cơ sở đưa vào quản lý, hạch toán theo quy định của pháp luật; giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện.

Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng trong quá trình lập dự toán đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công phải gắn với thực trạng tài sản công; phải xuất phát từ sự cần thiết, trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức được phê duyệt, phải thẩm định chặt chẽ ngay từ khi lập, giao dự toán ngân sách, phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản công, kiểm soát chi và quyết toán ngân sách; chỉ đạo xử lý dứt điểm các tài sản hỏng, không sử dụng được theo đúng quy định của pháp luật.

Gắn trách nhiệm và có chế tài đối với các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tài sản công với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm bảo đảm tài sản công được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Cụ thể, Bộ Tài chính phải kiểm tra việc thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công của một số bộ, ngành, địa phương; thông tin kết quả Tổng kiểm kê tài sản công tới Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước để tham khảo, làm cơ sở xác định đối tượng giám sát, thanh tra, kiểm toán chuyên đề việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan có chức năng của bộ, cơ quan trung ương, địa phương tự thực hiện việc kiểm tra công tác thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

0h ngày 1/1/2026 thực hiện rà soát, kiểm kê lại tài sản công theo mô hình tổ chức bộ máy mới

Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở nguyên tắc, phạm vi, đối tượng tổng kiểm kê đã được phê duyệt tại Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1 tháng 3 năm 2024 để chỉ đạo thực hiện rà soát, kiểm kê lại tài sản công thuộc phạm vi quản lý tại thời điểm 0h00 ngày 1 tháng 1 năm 2026 theo mô hình tổ chức bộ máy mới; giao Bộ Tài chính hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính đề xuất cụ thể việc khen thưởng cao trong triển khai thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công theo Công điện số 138/CĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.