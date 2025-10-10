Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Belarus

(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Trưởng Nhóm công tác của Quốc hội Belarus về hợp tác với Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Belarus Nguyễn Tuấn Anh dẫn đầu Đoàn công tác của Hội nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Belarus thăm làm việc tại Belarus từ ngày 7-9/10.

Tham gia Đoàn có Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Belarus; lãnh đạo Vụ Công tác đại biểu...

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Belarus, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam Nam - Belarus Nguyễn Tuấn Anh đã có các cuộc làm việc với Nhóm công tác về hợp tác giữa Quốc hội Belarus và Quốc hội Việt Nam, gồm có: Chủ tịch Ủy ban Thường trực của Hạ viện về đối ngoại Sergey Anatolyevich Rachkov; Chủ tịch Ủy ban Thường trực của Hạ viện về Xây dựng Nhà nước, Chính quyền và Quy định địa phương Valentin Mikhailovich Semenyako; Phó Chủ tịch Ủy ban Thường trực của Hạ viện về đối ngoại Oleg Viktorovich Dyachenko, Trưởng nhóm Công tác của Quốc hội Cộng hòa Belarus về Hợp tác với Quốc hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Thường trực của Hạ viện về Kinh tế, Ngân sách và Tài chính Viktor Mikhailovich Ananich Phó Trưởng nhóm Công tác của Quốc hội Cộng hòa Belarus về Hợp tác với Quốc hội Việt Nam.

Tại các cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, Việt Nam đang triển khai nhiều đổi mới, trong đó có sắp xếp, cải cách đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bầu cử; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự trao đổi quý báu từ phía Belarus trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng chính sách, cũng như trong việc bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phục vụ công tác bầu cử, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử…

Các cuộc làm việc diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và xây dựng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Belarus vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên thế giới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam Nam - Belarus Nguyễn Tuấn Anh đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus, nghe báo cáo về tình hình hợp tác song phương, đời sống cộng đồng người Việt Nam tại Belarus và định hướng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Belarus trong thời gian tới.

Ngoài ra, Đoàn công tác đã có cuộc gặp và tham quan một số doanh nghiệp tại Minsk: CTCP BELAZ, công ty chủ quản của Tập đoàn ô tô BELAZ; Công ty CP MTZ (Nhà máy máy kéo Minsk); Trung tâm Y tế Lâm sàng Cộng hòa của Bộ Hành chính Tổng thống Cộng hòa Belarus.