Thượng viện Mỹ phê chuẩn gói 107 đề cử của Tổng thống Trump

(Ngày Nay) - Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn đợt đề cử thứ hai gồm 107 vị trí quan trọng trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ phiếu sát sao 51-47, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy nhân sự của chính quyền đương nhiệm.

Trong số các vị trí được phê chuẩn, đáng chú ý là việc tái bổ nhiệm ông Paul Atkins vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) với nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2031. Ngoài ra, hàng chục công tố viên đại diện chính phủ tại các tòa án và ông Sergio Gor - tân Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ cũng được xác nhận trong đợt này.

Phó lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Barrasso, thuộc đảng Cộng hòa, đã hoan nghênh kết quả này và khẳng định đây là dấu chấm hết cho tình trạng trì hoãn xác nhận từ phía đảng Dân chủ. Động thái này diễn ra sau khi đảng Cộng hòa đã thành công trong việc thông qua nhóm 48 đề cử đầu tiên cách đây ba tuần.

Để đạt được kết quả này, đảng Cộng hòa đã phải thực hiện điều chỉnh quy tắc nội bộ sau nhiều tuần thảo luận, cho phép thông qua các đề cử theo gói thay vì xử lý từng trường hợp riêng lẻ như trước đây. Điều này nhằm đối phó với chiến thuật "câu giờ" của các thượng nghị sĩ Dân chủ.

Tuy nhiên, cũng trong ngày, Thượng viện đã không tiến hành bỏ phiếu về hai dự luật liên quan đến việc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ, bao gồm cả nghị quyết "sạch" do đảng Cộng hòa đề xuất đã được Hạ viện thông qua. Cả hai dự luật trước đó đã năm lần thất bại do không đạt được ngưỡng 60 phiếu thuận cần thiết.