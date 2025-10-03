Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố cắt giảm nhân sự liên bang quy mô lớn

(Ngày Nay) - Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự liên bang quy mô lớn trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa một phần do bất đồng ngân sách.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố sẽ tiến hành các đợt cắt giảm nhân sự liên bang quy mô lớn, trong bối cảnh chính phủ liên bang bước sang ngày thứ hai phải đóng cửa một phần.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết sẽ gặp Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) Russell Vought để bàn về việc cắt giảm nhiều cơ quan liên bang mà ông cho rằng do đảng Dân chủ kiểm soát, đồng thời cân nhắc liệu các biện pháp cắt giảm này sẽ tạm thời hay vĩnh viễn.

Trong khi đó, Phó Tổng thống J.D. Vance cho rằng việc cắt giảm nhân sự là điều không mong muốn nhưng khó tránh khỏi. Về phần mình, lãnh đạo phe Dân chủ vốn chiếm thiểu số tại Thượng viện, ông Chuck Schumer cho rằng việc sa thải hàng loạt nhân viên sẽ không có cơ sở hợp lý.

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố như vậy trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đã chính thức đóng cửa một phần từ 0h01 ngày 1/10 (giờ địa phương, tức 11h01 theo giờ Việt Nam) sau khi Quốc hội và Tổng thống không đạt được thỏa thuận ngân sách, do bất đồng về nguồn tài trợ cho chăm sóc y tế. Hậu quả là khoảng 750.000 nhân viên liên bang buộc phải tạm nghỉ việc không lương tại nhiều cơ quan.

Thượng viện Mỹ không họp ngày 2/10 do nghỉ lễ Yom Kippur (Ngày Chuộc tội), dịp lễ linh thiêng nhất trong năm của người Do Thái, song dự kiến sẽ bỏ phiếu trở lại vào ngày 3/10 và các ngày tiếp theo cho đến khi bế tắc được tháo gỡ.