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Tiệc kết nối điện ảnh - Điểm hẹn của các nhà làm phim

Mai Sơn In bài viết
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(Ngày Nay) - Nằm trong khuôn khổ LHP Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV, Tiệc Kết Nối Điện Ảnh là điểm đến của đông đảo những người hoạt động trong ngành điện ảnh. Sự kiện không chỉ đóng vai trò cầu nối giao lưu mà còn tạo điều kiện cho các đối tác nước ngoài được tiếp xúc và tìm hiểu và các dự án phim Việt đương đại, tạo bệ phóng quảng bá điện ảnh Việt Nam, thúc đẩy các dự án, chương trình hợp tác điện ảnh mang quy mô quốc tế.
TS. Ngô Phương Lan phát biểu tại sự kiện
TS. Ngô Phương Lan phát biểu tại sự kiện

Trưa ngày 1/7, các đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, nhà đầu tư và nhà phát hành trong và ngoài nước đã tham dự Tiệc Kết Nối Điện Ảnh trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Sự kiện diễn ra tại cụm rạp Galaxy CineX AEON Mall Thanh Khê, nhân dịp khánh thành rạp chiếu mới này.

Tham dự buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều đại diện ngành điện ảnh Việt Nam như Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức DANAFF; bà Lý Phương Dung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, cùng các nhà làm phim đến từ BHD, HK Film, 89s Group, Anh Tễu Studio và nhiều đơn vị khác.

Tiệc kết nối điện ảnh - Điểm hẹn của các nhà làm phim ảnh 1

Bà Đinh Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Galaxy Studio và Galaxy Entertainment Holding

Phát biểu tại sự kiện, TS Ngô Phương Lan cho biết: “Trong những năm qua, chúng tôi luôn kiên định với bốn định hướng trọng tâm như tôn vinh điện ảnh châu Á và Việt Nam, tôn vinh di sản điện ảnh, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời phát hiện và nuôi dưỡng tài năng điện ảnh Việt Nam. Năm nay, DANAFF tiếp tục mở rộng kết nối khi tổ chức Industry Day, nhằm gắn kết các nhà làm phim với đối tác công nghệ hàng đầu, hướng tới nâng cao chất lượng và trải nghiệm điện ảnh cho khán giả".

Bà Đinh Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Galaxy Studio và Galaxy Entertainment Holding, cho biết: “Thành phố Đà Nẵng đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi trong khuôn khổ Liên hoan phim. Sự kiện hôm nay đồng thời đánh dấu việc khánh thành cụm rạp Galaxy CineX AEON Mall Thanh Khê. Đây là nỗ lực của Galaxy trong việc mang đến không gian chiếu phim hiện đại với công nghệ cao cấp, góp phần đồng hành cùng sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam".

Tiệc kết nối điện ảnh - Điểm hẹn của các nhà làm phim ảnh 2

Cụm rạp Galaxy CineX AEON Mall Thanh Khê chính thức đi vào hoạt động từ sáng ngày 1/7, trở thành rạp thứ 30 trong hệ thống Galaxy và là cụm rạp cao cấp đầu tiên của đơn vị này tại thị trường miền Trung. Tọa lạc tại số 46 đường Hải Phòng, bên trong AEON Mall Thanh Khê, rạp được thiết kế theo concept mang đậm tính bản địa, lấy cảm hứng từ hình ảnh boong tàu và các bến cảng của Đà Nẵng.

Mai Sơn
điện ảnh DANAFF IV nhà làm phim

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