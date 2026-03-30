Tiện ích y tế 5 sao cùng “lá chắn” lãi suất thúc đẩy nhà đầu tư chớp cơ hội vàng ở Ocean City

(Ngày Nay) - Vinmec Ocean Park 2 chính thức khai trương, Vinhomes ra chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm – hai cú hích đưa Ocean City - siêu đô thị phía Đông Hà Nội bước vào chu kỳ tăng trưởng mới: chuẩn sống được nâng tầm; cộng đồng cư dân gia tăng và giá trị bất động sản nhân bản vượt mọi kỳ vọng.

Cơ hội sở hữu chất sống an toàn vượt trội

93% số người đã kết hôn và có con trong “độ tuổi vàng” từ 18 – 44 tuổi tham gia cuộc khảo sát của Batdongsan.com.vn, đặt mục tiêu mua nhà trong 5 năm tới. Không chỉ xoay quanh “vị trí”, tiêu chí lựa chọn của nhóm khách này ngày càng hướng tới môi trường sống xanh gắn với các tiện ích chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Điều này lý giải vì sao Ocean City tại phía Đông Hà Nội được đánh giá là điểm đến an cư lý tưởng khi vừa được bổ sung thêm tiện ích y tế 5 sao - Vinmec Ocean Park 2.

Sự hiện diện của tiện ích y tế cao cấp ngay nội khu tiếp tục nâng tầm chuẩn sống đô thị. Mọi tình huống liên quan đến sức khỏe của cư dân sẽ được xử lý nhanh nhất. Các dịch vụ như thăm khám định kỳ, tiêm vắc xin cũng được đáp ứng chỉ sau vài bước chân di chuyển. Cư dân Ocean City có thể lựa chọn loại hình chăm sóc sức khoẻ chủ động với dịch vụ “bệnh viện cộng đồng”. Theo đó, tổ hợp y tế vận hành theo mô hình bác sĩ gia đình sẽ tập trung chăm sóc sức khỏe ban đầu, tầm soát định kỳ, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi sau điều trị. Từ đây, nguy cơ rủi ro được nhận diện từ sớm, từ xa; các vấn đề hậu phẫu được xử lý chuyên nghiệp.

Duy nhất tại Vinmec Ocean Park 2, cư dân Ocean City có cơ hội điều trị, phục hồi và an dưỡng ngay trong cùng một khuôn viên được thiết kế như resort 5 sao. Điểm nhấn là 18 căn biệt thự tổng thống tại khu an dưỡng nằm giữa hồ sinh thái, cùng với chế độ chăm sóc cá thể hóa, giúp cư dân lấy lại được sức khỏe và năng lượng dồi dào.

Đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho Vinmec Ocean Park 2 là cơ sở vật chất khang trang, hiện đại cùng hệ thống thiết bị, công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Có thể kể tới như hệ thống MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT và hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt (GE Healthcare, Mỹ) lần đầu có mặt tại Việt Nam với tốc độ chụp siêu nhanh, độ phân giải cao, cho phép tái tạo hình ảnh chi tiết và chính xác, hỗ trợ phát hiện sớm nhiều bệnh lý phức tạp... Cùng với đó là đội ngũ giáo sư đầu ngành, các y, bác sĩ, đội ngũ kỹ thuật giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, luôn nhanh chóng tiếp cận những đổi mới y khoa.

Bất động sản có thêm động lực lập kỷ lục tăng giá mới

Từ góc độ đầu tư, sở hữu ngôi nhà tại Ocean City với tiện ích Vinmec Ocean Park 2 kế bên nhà, chính là đón đầu cơ hội bứt phá lợi nhuận trong tương lai. Bởi thực tế cho thấy, các tiện ích y tế “bom tấn” sẽ tạo ra sóng tăng giá dài hạn cho thị trường bất động sản. Điển hình như ở Mỹ, việc triển khai siêu dự án Destination Medical Center đã kéo giá nhà, đất ở thành phố Rochester (tiểu bang Minnesota) tăng tới 46% trong 5 năm; Khu tích hợp Health City Novena ở Singapore cũng làm tăng giá mặt bằng khu kế cận ở mức từ 5 – 7%/năm… Vinmec Ocean Park 2 cũng sẽ tái hiện kịch bản tương tự ở Ocean City.

Với quy mô hơn 31.000 m² sàn xây dựng, 114 giường nội trú, Vinmec Ocean Park 2 vừa phục vụ cư dân tại chỗ vừa tham gia đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao cho cả khu Đông Hà Nội và Hưng Yên. Dự kiến, công suất vận hành ngay trong năm đầu tiên sẽ đạt khoảng 135.000 lượt. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho nhiều ngành dịch vụ, từ lưu trú ngắn hạn, căn hộ cho thuê, khách sạn tới nhà hàng, ẩm thực, hiệu thuốc, dịch vụ chăm sóc sức khỏe… Chủ sở hữu các căn thấp tầng đa công năng có cơ hội cộng thêm lợi nhuận từ dòng tiền kinh doanh, cho thuê dồi dào.

Đáng chú ý, các tiện ích thiết yếu như giao thông, giáo dục, y tế không mang giá trị ngắn hạn tức thời mà được ví như “bảo vật truyền đời” khi luôn song hành cùng nhịp sống thực. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư lựa chọn Ocean City không chỉ tối ưu được chi phí với mức giá hợp lý mà còn đón được “sóng” tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Ngay ở thời điểm hiện tại, bên cạnh hệ sinh thái y tế chuẩn quốc tế, Ocean City đang chứng kiến làn sóng chuyển cư và dòng tiền đầu tư tăng tốc rõ rệt, được “kích hoạt” bởi chính sách tài chính mang tính dẫn dắt thị trường từ chủ đầu tư. Theo đó, khách hàng sở hữu sản phẩm tại Ocean City chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm nếu vay 18 tháng; 5,3%/năm trong 24 tháng hoặc 7,8%/năm trong 36 tháng. Đặc biệt, trong 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm. Nếu thị trường tăng cao hơn, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tại nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn tiềm ẩn biến động, chính sách “5 năm không lo lãi suất” trở thành bảo chứng mạnh mẽ cho quyết định xuống tiền với người mua ở thực và giới đầu tư. Khi nền kinh tế bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, thị trường bất động sản dần phục hồi và thiết lập mặt bằng giá mới, Ocean City được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm bứt phá, dẫn dắt mặt bằng giá khu Đông trong giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Chương trình “Quà tặng sức khỏe” Thời gian áp dụng: Từ ngày 19/03/2026 đến hết ngày 30/06/2026. Chương trình áp dụng: • Khách hàng được tặng 01 gói “Quà Tặng Sức Khỏe” sau khi hoàn thành các thủ tục ký HĐMB/HĐT theo quy định, gồm: o 01 voucher VIP VINMEC trị giá 100 triệu/voucher được sử dụng tối đa cho 6 thành viên. o 01 gói Cash Voucher trị giá 100 triệu được sử dụng tại Bệnh Viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Ocean Park 2