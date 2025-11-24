"Tiếng vang lịch sử": Trưng bày các tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ Văn Miếu

(Ngày Nay) - Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” là nơi các bạn trẻ cùng nhau sáng tạo, thể hiện cảm xúc qua các tác phẩm hội họa về các công trình kiến trúc, hiện vật, tượng thờ… tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Các tác phẩm truyền tải những giá trị tinh thần, thông điệp về Quốc Tử Giám.
Chiều 23/11, Lễ Trao giải và Khai mạc trưng bày tác phẩm Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025 diễn ra tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Sau 6 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được gần 269 tác phẩm hội họa với các chất liệu đa dạng từ sơn dầu, lụa, khắc gỗ, bút sắt đến acrylic và màu nước…. do sinh viên khối các trường nghệ thuật, thiết kế trong cả nước và các họa sỹ trẻ, người yêu thích nghệ thuật trong độ tuổi từ 18-30 gửi về.

Các tác phẩm dự thi thể hiện sự đa dạng về góc nhìn, câu chuyện, ý tưởng cũng như chất liệu biểu đạt. Các hình tượng kiến trúc như cổng Văn Miếu, Khuê Văn Các, Nhà bia tiến sỹ, cùng các họa tiết đặc trưng như đầu đao, long, phượng, quy… Qua đó, người xem cảm nhận được dòng chảy lịch sử-văn hóa được tái hiện sinh động dưới góc nhìn trẻ trung, sáng tạo của thế hệ hôm nay.

Tranh gỗ "Vinh quy bái tổ" cũng được giới thiệu nhân dịp này. Tác phẩm dài 8,33m, được trao 2 kỷ lục Việt Nam: Tác phẩm tranh gỗ thủ công về chủ đề Vinh quy bái tổ lớn nhất Việt Nam và Tác phẩm tranh gỗ thủ công về chủ đề Vinh quy bái tổ có số lượng người nhiều nhất. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ban Giám khảo gồm 11 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, mỹ thuật, kiến trúc, điêu khắc uy tín đã tiến hành hai vòng chấm nghiêm túc, công tâm nhằm đảm bảo tính khách quan và công bằng.

Kết quả, 80 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết và 18 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải, gồm: 3 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích, 1 giải của Mây thênh thang Artspace và 1 giải của Câu lạc bộ Họa sỹ màu nước Hà Nội.

Nhận xét về các tác phẩm tham dự cuộc thi năm nay, Thạc sỹ, họa sỹ Nguyễn Thế Sơn, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Ban Giám khảo cho biết ông đặc biệt ấn tượng với các tác phẩm sử dụng chất liệu truyền thống như sơn mài, màu nước, lụa… được thể hiện một cách sáng tạo, phong phú hơn cả về nội dung, hình thức.

Các tác phẩm được trao giải.

Theo Tiến sỹ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Trưởng Ban tổ chức, các tác phẩm truyền tải những giá trị tinh thần, thông điệp về Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên của đất nước – nơi hun đúc giá trị đạo học Việt Nam. Cũng thông qua cuộc thi này, từ những giá trị đó có thể khơi dậy, nuôi dưỡng tình yêu đối với di sản của thế hệ trẻ.

“Những bức tranh ấy không chỉ kể lại câu chuyện của quá khứ, mà còn mở ra một cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay – nơi truyền thống gặp gỡ sáng tạo, và di sản được thắp sáng bằng tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam,” Tiến sỹ Lê Xuân Kiêu nói.

Các tác phẩm được trưng bày từ nay đến ngày 7/12 tại Nhà Thái học Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

