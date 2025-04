Tinh gọn bộ máy: Các địa phương lên phương án sắp xếp, ổn định công tác tổ chức

(Ngày Nay) - Nhằm ổn định công tác tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các tỉnh An Giang, Lào Cai, Sơn La đã lên phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính trên địa bàn, giảm lượng lớn đơn vị hành chính cấp xã.

Dự kiến sau sắp xếp đơn vị hành chính An Giang giảm còn 54 xã, phường

Ngày 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban chấp hàng Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, trong đó tập trung triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, quyết định một số chủ trương quan trọng khác theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình theo Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Báo cáo dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết: Dự kiến sau khi sắp xếp, tỉnh An Giang còn 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 44 xã, 10 phường; giảm 101 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ giảm 65,15% tổng số đơn vị hành chính cấp xã trước khi sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết số 60-NQ/TW và Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 15/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, thành phố Long Xuyên dự kiến sau sắp xếp giảm còn 3 phường và 1 xã. Thành phố Châu Đốc dự kiến sau sắp xếp còn 2 phường; thị xã Tân Châu giảm còn 2 phường, 3 xã; thị xã Tịnh Biên còn 3 phường, 2 xã. Các huyện Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn dự kiến sau sắp xếp mỗi địa phương giảm còn 6 xã. Các huyện Tri Tôn, An Phú, Châu Phú và Châu Thành sau sắp xếp mỗi địa phương dự kiến giảm còn 5 xã.

Qua rà soát, tổng số trụ sở của 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 155 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn An Giang trước khi thực hiện sắp xếp là 3.019 trụ sở. Dự kiến, sẽ có 2.467 trụ sở công sẽ tiếp tục được sử dụng. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, An Giang dự kiến sẽ có 552 trụ sở công dôi dư; trong đó có 139 trụ sở hành chính; 23 công an xã có trụ sở riêng và 390 nhà văn hóa, hội trường, sân thể thao và các cơ sở khác.

Lào Cai dự kiến thành lập 48 đơn vị hành chính cấp xã, phường

Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 17/4/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, Tỉnh ủy Lào Cai thống nhất số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, sáp nhập là 48 xã, phường (trong đó gồm có 3 phường và 45 xã). Cụ thể: Bảo Thắng 5 xã; thành phố Lào Cai 4 xã, phường (2 xã, 2 phường); Bát Xát 7 xã; Bảo Yên 6 xã; Văn Bàn 8 xã; thị xã Sa Pa 6 xã, phường; Bắc Hà 6 xã; Si Ma Cai 2 xã và Mường Khương 4 xã.

Tỉnh ủy Lào Cai giao Đảng ủy UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo quyết định nội dung, hình thức, thời hạn tổ chức lấy ý kiến nhân dân là cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn phù hợp với thực tế địa phương. Hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định trình cấp thẩm quyền bảo đảm thời gian, tiến độ theo yêu cầu của Trung ương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình chủ động chuẩn bị phương án về tổ chức, bộ máy, cán bộ, trụ sở làm việc, tài chính, tài sản. Sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản, quy định, hướng dẫn bảo đảm bộ máy các xã (mới) đi vào hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không gián đoạn. Như vậy sau sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Lào Cai dự kiến sẽ giảm từ 151 xã, phường, thị trấn xuống còn 48 xã, phường, giảm 68,22% so với trước.

Trước khi ban hành Nghị quyết trên, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thông qua Nghị quyết hội nghị làm cơ sở xin ý kiến nhân dân trên địa bàn về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thời gian tới. Đây là một trong những nội dung cơ bản để triển khai các công việc tiếp theo theo mốc thời gian quy định của Trung ương, đảm bảo cấp xã (mới) sẽ đi vào hoạt động chậm nhất ngày 15/8, cấp tỉnh (mới) đi vào hoạt động chậm nhất ngày 15/9.

Sơn La dự kiến sắp xếp, tổ chức lại 200 đơn vị hành chính cấp xã thành 75 đơn vị

Tỉnh ủy Sơn La ngày 16/4 đã ban hành Kết luận số 1587-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại 200 đơn vị hành chính cấp xã (177 xã, 15 phường, 8 thị trấn) trên địa bàn tỉnh thành 75 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 67 xã, 8 phường).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chủ động, khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; đồng thời, quyết định nội dung, hình thức, thời hạn tổ chức lấy ý kiến nhân dân là cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn theo quy định và phù hợp với thực tiễn; hoàn thiện Đề án và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh trước khi trình Chính phủ theo quy định. Các nội dung trên hoàn thành trước ngày 1/5/2025.

Ngày 16/4/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ký Quyết định số 866/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại các đơn vị hành chính cấp xã có thực hiện sắp xếp và báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân. UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn gửi Sở Nội vụ chậm nhất ngày 19/4/2025. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đề nghị Thường trực HĐND cùng cấp xây dựng kế hoạch, triệu tập tổ chức kỳ họp HĐND chuyên đề để xem xét, biểu quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (họp ngày 21/4/2025).

Trên cơ sở báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của UBND tỉnh; ban hành văn bản đề nghị UBND cấp huyện, cấp xã trình HĐND cùng cấp xem xét, biểu quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, hoàn thành trong ngày 20/4/2025.

UBND cấp huyện báo cáo kết quả, kèm theo nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã gửi Sở Nội vụ chậm nhất ngày 21/4/2025. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, biểu quyết cho chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh dự kiến trình hồ sơ chậm nhất ngày 23/4/2025; đồng thời, báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo 398 Tỉnh ủy, cấp ủy cùng cấp. Hoàn chỉnh hồ sơ Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh trình Bộ Nội vụ, Chính phủ chậm nhất ngày 30/4/2025.