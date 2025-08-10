Tính năng chia sẻ vị trí mới của Instagram gây lo ngại về quyền riêng tư

(Ngày Nay) - Một tính năng mới trên Instagram đang khiến nhiều người dùng lo lắng về nguy cơ lộ thông tin cá nhân, sau khi mạng xã hội thuộc sở hữu của Meta bổ sung lựa chọn “chia sẻ vị trí” trên bản đồ.
Ảnh minh họa.
Ra mắt ngày 6/8, tính năng này cho phép người dùng chia sẻ vị trí qua bản đồ Instagram để bạn bè dễ kết nối và chia sẻ những “địa điểm thú vị”. Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ phát hiện vị trí của mình đã được hiển thị mà không hay biết.

Nhân vật truyền hình thực tế “The Bachelor” Kelley Flanagan đã đăng tải một video cảnh báo trên tài khoản TikTok có 300.000 người theo dõi của mình, trong đó gọi tính năng chia sẻ vị trí mới của Instagram là “nguy hiểm” và hướng dẫn cách tắt.

Bài đăng này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi, trong đó người dùng Lindsey Bell viết trên Instagram rằng tính năng này trên tài khoản của mình đã tự bật và địa chỉ nhà được hiển thị cho toàn bộ người theo dõi.

Giám đốc Instagram Adam Mosseri sau đó khẳng định trên ứng dụng Threads rằng tính năng chia sẻ vị trí “mặc định tắt” và chỉ hoạt động khi người dùng chủ động bật, đồng thời có thể giới hạn nhóm người được xem.

Meta cho biết người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn đối tượng chia sẻ hoặc tắt bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, làn sóng nghi ngại nổ ra chỉ một tuần sau khi bồi thẩm đoàn liên bang ở San Francisco (Mỹ) đứng về phía một nhóm phụ nữ kiện Meta vì cáo buộc khai thác dữ liệu sức khỏe nhạy cảm từ ứng dụng Flo, chuyên theo dõi chu kỳ kinh nguyệt và kế hoạch mang thai, để nhắm quảng cáo.

Theo hãng luật đại diện nguyên đơn, bằng chứng tại tòa cho thấy Meta biết rõ mình đang nhận dữ liệu này và một số nhân viên thậm chí còn chế giễu nội dung thông tin.

Luật sư đại diện cho rằng vụ việc không chỉ liên quan đến dữ liệu, mà còn là vấn đề về “phẩm giá, niềm tin và trách nhiệm”. Mức bồi thường sẽ được xác định sau.

Instagram mạng xã hội quyền riêng tư công nghệ

