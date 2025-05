"Tổ chức thành công P4G tôn vinh vai trò, quyết định sáng suốt của Việt Nam"

Chiều 21/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì cuộc họp tổng kết công tác tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đã đánh giá các mặt công tác tổ chức, công tác phối hợp theo mô hình mới; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đúc rút bài học kinh nghiệm cũng như các vấn đề cần chuẩn bị cho triển khai tổ chức các sự kiện đa phương quốc tế lớn mà ta sẽ đăng cai tổ chức trong thời gian tới, trước mắt là Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng vào tháng 10/2025 tại Hà Nội và APEC năm 2027.

Các bộ, ngành, cơ quan đều chung nhận định, Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ 4 đã diễn ra thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò điều phối, dẫn dắt và tổ chức của Việt Nam trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế nói chung và trong một lĩnh vực còn rất mới mẻ nhưng lại đang là xu hướng không thể đảo ngược hiện nay là tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh, qua đó tạo dấu ấn đậm nét, được sự đánh giá cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè quốc tế và dư luận trong nước. Qua tiếp xúc với các nước đối tác sau Hội nghị, nhiều nước chúc mừng và đánh giá cao thành công của Hội nghị, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh.

Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh bối cảnh tình hình quốc tế có những biến chuyển nhanh, bất ngờ, do cạnh tranh chiến lược, những thay đổi trong chính sách của các đối tác, các nước lớn trên thế giới, trong đó có cả những vấn đề liên quan đến tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững, trong nước diễn ra quá trình tinh gọn, sáp nhập bộ máy, đặt ra những thách thức không nhỏ cho công tác tổ chức, đặc biệt trong triển khai các nhiệm vụ có sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương.

Hội nghị có sự tham dự đông đảo, ở cấp cao và nhiều hoạt động đa dạng, thực chất, cho thấy rõ các nước vẫn coi trọng vai trò, đóng góp của chủ nghĩa đa phương và các diễn đàn đa phương quốc tế trong việc quy tụ ý chí chính trị chung và điều phối các nguồn lực sẵn có nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế toàn diện trong chuyển đổi xanh, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững và cam kết hành động khí hậu.

Phó Thủ tướng đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của các bộ, ngành, cơ quan đã giúp công tác tổ chức Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ 4 diễn ra thành công tốt đẹp về mọi mặt.

Công tác tổ chức Hội nghị đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu quốc tế về sự sáng tạo, linh hoạt, năng lực của Việt Nam trong tổ chức, điều phối và điều hành các hội nghị đa phương lớn; thể hiện sự trọng thị, hiếu khách, an toàn, hiệu quả; thể hiện sâu sắc truyền thống văn hóa, lịch sử, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai đồng bộ, bài bản, chuyên nghiệp, từ sớm, từ xa, từ cơ sở, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, không để xảy ra bất cứ sự cố nào, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn phục vụ việc tổ chức Hội nghị đạt các mục tiêu đề ra.

“Việc chúng ta tổ chức thành công Diễn đàn P4G lần thứ 4 một lần nữa tôn vinh vai trò, quyết định sáng suốt của Việt Nam, sự cố gắng nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành. Ban Tổ chức đã phối hợp nhịp nhàng, tổ chức thành công Hội nghị,” Phó Thủ tướng ghi nhận.

Phó Thủ tướng cho rằng Hội nghị có được thành công nói trên là sự tổng hòa của nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó vai trò thường trực, nòng cốt của từng bộ, ngành trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ và tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, chung sức đồng lòng trong hợp tác.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký quốc tế P4G và các nước thành viên P4G, đặc biệt là các nước chủ chốt (Đan Mạch, Hà Lan, Hàn Quốc) trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức Hội nghị, thể hiện tinh thần hợp tác, minh bạch và cầu thị trong việc thúc đẩy các vấn đề ta có lợi ích, đồng thời ghi nhận, lồng ghép các lĩnh vực đang là ưu tiên trong chính sách phát triển của nhiều quốc gia, được các nước đồng thuận và đánh giá cao.

Phó Thủ tướng cho biết đây là lần đầu tiên trong quá trình triển khai một hội nghị đa phương ở cấp quy mô lớn, ta đã linh hoạt, kịp thời tổ chức theo cách không lập một ban chỉ đạo, ban thư ký quốc gia chung mà giao nhiệm vụ trực tiếp cho các bộ, ngành, cơ quan chủ động triển khai theo đúng chức năng, một cơ quan (Bộ Ngoại giao) làm nhiệm vụ điều phối.

Chỉ ra trong quá trình triển khai còn một số tồn tại, bất cập, nhất là trong trao đổi, điều tiết, kết nối giữa các bộ, ngành có lúc, có nơi chưa đồng bộ, hiệu quả, Phó Thủ tướng cũng cho biết, một số nhiệm vụ cụ thể chưa xác định rõ đầu mối phụ trách dẫn tới việc triển khai chưa bảo đảm thời gian. Các bộ, ngành cần sát sao, toàn diện, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, kết hợp với phân công, phân cấp một cách đồng bộ, khoa học, hợp lý.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương liên quan kiến nghị hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị.