Tổ hợp resort và khách sạn cao cấp “lộ diện”, Vinhomes Hải Vân Bay tăng nhiệt trước “giờ G”

(Ngày Nay) - Nhà đầu tư khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam lại có thêm động lực đếm ngược đến sự kiện ra mắt chính thức của đô thị vịnh biển Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng) vào 7/4/2026 khi tổ hợp resort và khách sạn cao cấp 4,6ha “lộ diện”. Song song, chính sách “5 năm không lo lãi suất” đang mở ra cơ hội hiếm có để nhà đầu tư đón đầu bước chuyển mình của du lịch miền Trung khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng hội tụ tại vịnh biển di sản.

Những mảnh ghép kiến tạo đô thị nghỉ dưỡng 4 mùa

Tại Vinhomes Hải Vân Bay, bức tranh về một điểm đến vận hành quanh năm đang dần hiện hữu thông qua tiến độ triển khai đồng bộ và quyết liệt. Tâm điểm là tổ hợp resort và khách sạn cao cấp 4,6ha dự kiến hoàn thiện vào quý IV/2027.

Khác với các dự án nghỉ dưỡng đơn lẻ, tổ hợp resort và khách sạn tại đây được phát triển theo hướng tích hợp, trở thành điểm khởi nguồn cho chuỗi trải nghiệm cao cấp. Dòng khách lưu trú tại resort, khách sạn sẽ trực tiếp tạo ra nhu cầu tiêu dùng cho toàn bộ hệ tiện ích - từ ẩm thực, mua sắm đến giải trí - qua đó gia tăng công suất khai thác và giá trị thương mại cho các sản phẩm thấp tầng lân cận. Cơ chế lan tỏa giá trị này đã được kiểm chứng tại nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế.

Song hành với đó, hàng loạt tiện ích quy mô lớn cũng đang được triển khai với tiến độ hiếm thấy. Tổ hợp công viên chủ đề vận động, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm lớn nhất Đông Nam Á - VinWonders Hải Vân Bay, các tòa cao tầng, hàng trăm căn thấp tầng dự kiến hoàn thiện vào quý IV/2027, chỉ sau khoảng 2 năm thi công.

Đáng chú ý, các cấu phần cảnh quan và vận hành sớm cũng đang được đẩy nhanh. Hai công viên Đảo Ngọc và Bách Thảo dự kiến đi vào hoạt động từ quý III/2027, trong khi ngay cuối năm nay, khu Bạch Vân sẽ hoàn thiện 345 căn bàn giao thô. Lộ trình này cho phép dự án hình thành dòng khách và hoạt động khai thác ngay từ giai đoạn đầu, thay vì phải chờ hoàn thiện toàn bộ.

Dòng khách bốn mùa: “Chìa khóa” cho dòng tiền bền vững và tăng giá dài hạn

Đối với nhà đầu tư, giá trị cốt lõi của một đại đô thị nghỉ dưỡng không chỉ nằm ở tiềm năng tăng giá, mà còn ở khả năng tạo dòng tiền ổn định. Mô hình vận hành 365 ngày/năm của Vinhomes Hải Vân Bay đang đi theo công thức này.

Trước hết, mô hình này mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và nghỉ dưỡng dài hạn cho các dòng sản phẩm thấp tầng, đặc biệt là biệt thự song lập ven suối với lợi thế không gian riêng tư, trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là nền tảng quan trọng để duy trì công suất khai thác và gia tăng giá trị sử dụng của tài sản.

Lợi thế này càng được củng cố khi Vinhomes Hải Vân Bay tọa lạc tại trung tâm của hành lang di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An, một trong những trục du lịch sôi động nhất Việt Nam. Năm 2025, lượng khách đến Huế ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng hơn 61% so với năm trước, trong khi tổng lượt khách lưu trú tại Đà Nẵng vượt 17,3 triệu lượt, tăng 15%. Tọa lạc tại điểm giao thoa của hai “cực hút” này, đô thị vịnh biển có khả năng hấp thụ đồng thời dòng khách di sản và nghỉ dưỡng biển, qua đó đảm bảo lưu lượng ổn định quanh năm.

Du lịch Đà Nẵng vốn là sự hội tụ của thiên thời, địa lợi với khí hậu ôn hòa và cảnh quan đặc sắc mà không nhiều địa phương có được. Riêng khu vực Hải Vân Bay, nơi sở hữu “ngũ tầng kỳ quan” độc đáo, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt. Nay, sự hiện diện của Vinhomes Hải Vân Bay, đặc biệt là tổ hợp resort và khách sạn cao cấp cùng chuỗi tiện ích vui chơi, giải trí hiện đại, đóng vai trò như “nhân hòa”, hoàn thiện cấu trúc sản phẩm du lịch.

Khi thiên nhiên nguyên bản được nâng tầm bằng hạ tầng và dịch vụ chuẩn quốc tế, khả năng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và mở rộng tệp khách cao cấp sẽ được cải thiện đáng kể. Đây là tiền đề để Đà Nẵng chuyển dịch từ mô hình “điểm đến cảnh quan” sang “điểm đến trải nghiệm đa tầng”, mở ra dư địa tăng trưởng bền vững cho các tài sản đón đầu xu hướng như Vinhomes Hải Vân Bay.

Sức hút của đô thị vịnh biển còn được cộng hưởng mạnh từ chính sách “5 năm không lo lãi suất”. Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất thấp hơn thị trường, chỉ 3,3%/năm nếu vay 18 tháng; 5,3%/năm với gói vay 24 tháng hoặc 7,8%/năm khi vay 36 tháng. Đặc biệt, trong 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm.

Trong chu kỳ đầu của một đại đô thị quy mô lớn, khi mặt bằng giá còn ở vùng khởi điểm và các cột mốc tiện ích đang dần hiện hữu, chính sách tài chính dài hơi đóng vai trò như “đòn bẩy kép”: vừa giảm áp lực dòng tiền, vừa gia tăng khả năng tích lũy tài sản cho nhà đầu tư. Khi đó, việc tham gia sớm không chỉ giúp nhà đầu tư tối ưu giá vốn mà còn mở rộng dư địa sinh lời trong trung và dài hạn.

Lễ ra quân dự án Vinhomes Hải Vân Bay với chủ đề “Let Victory make History” sẽ diễn ra từ 17h ngày 7/4/2026 theo hình thức cầu truyền hình 3 miền, gồm Hà Nội (Trung tâm Triển lãm Viêt Nam), Đà Nẵng (Công viên Biển Đông) và TP.HCM (Vinhomes Grand Park). Với quy mô hoành tráng hiếm có, quy tụ hơn 5.000 chiến binh sale từ 46 đại lý/liên minh và các nhà đầu tư chiến lược khắp 3 miền, sự kiện sẽ đánh dấu thời khắc bùng nổ của đô thị vịnh biển toàn cầu, đồng thời kích hoạt một giai đoạn phát triển đầy rực rỡ của cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Đà Nẵng - thành phố đáng sống nhất Việt Nam.