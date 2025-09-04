Tòa án EU giữ nguyên thỏa thuận chuyển giao dữ liệu giữa châu Âu và Mỹ

(Ngày Nay) - Trong phán quyết của mình, Tòa án EU đã kết luận rằng Mỹ đã đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ cho dữ liệu cá nhân được chuyển từ EU sang các tổ chức tại Mỹ.
Nguồn: Reuters
Ngày 3/9, Tòa án chung thuộc Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (EU) đã giữ nguyên “Khung bảo mật dữ liệu EU-Mỹ,” thỏa thuận quy định về việc chuyển giao dữ liệu cá nhân giữa EU và Mỹ, bác bỏ đơn kiện do một nhà lập pháp của Pháp đệ trình.

Trong phán quyết của mình, Tòa án chung đã kết luận rằng Mỹ đã đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ cho dữ liệu cá nhân được chuyển từ EU sang các tổ chức tại Mỹ.

Có hiệu lực kể từ năm 2023, “Khung bảo mật dữ liệu EU-Mỹ” là nỗ lực pháp lý lần thứ ba của EU nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân châu Âu trong các trao đổi với Mỹ - sau khi hai nỗ lực trước đó bị bác bỏ do các đơn kiện pháp lý.

