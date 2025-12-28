LHQ cảnh báo về mối đe dọa an ninh hàng đầu đối với Somalia và Kenya

(Ngày Nay) - Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo nhóm cực đoan al-Shabaab vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng và trực tiếp nhất đối với hòa bình, ổn định tại Somalia và khu vực Sừng châu Phi, trong đó có quốc gia láng giềng Kenya, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo mới công bố của các chuyên gia LHQ, mặc dù các lực lượng Somalia và quốc tế đang đẩy mạnh các chiến dịch quân sự nhằm kiềm chế hoạt động của al-Shabaab, nhóm này vẫn duy trì được năng lực tiến hành các cuộc tấn công bất đối xứng phức tạp và có mức độ sát thương cao.

Báo cáo cho biết al-Shabaab, tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, không chỉ tiến hành các vụ tấn công chết người mà còn duy trì một hệ thống hoạt động tinh vi, bao gồm tống tiền, cưỡng ép tuyển mộ và tuyên truyền có tổ chức.

LHQ dẫn chứng vụ mưu sát Tổng thống Somalia tại thủ đô Mogadishu hôm 18/3 năm nay như một minh chứng cho mối đe dọa an ninh dai dẳng mà al-Shabaab tiếp tục gây ra, ngay cả tại trung tâm chính trị của quốc gia này.

Trong tuần này, Hội đồng Bảo an LHQ đã bỏ phiếu gia hạn nhiệm vụ của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi tại Somalia đến ngày 31/12/2026. Lực lượng này hiện có 11.826 quân nhân, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ổn định an ninh và chống lại các nhóm vũ trang cực đoan tại Somalia.

Tại Kenya, báo cáo lưu ý al-Shabaab tiếp tục gây bất ổn thông qua các vụ tấn công bằng thiết bị nổ tự chế, bắt cóc và đột kích, đặc biệt tại các hạt giáp biên giới Somalia. Trung bình trong năm nay, nhóm này đã thực hiện khoảng 6 vụ tấn công mỗi tháng tại Kenya.

Ngoài ra, LHQ cũng bày tỏ quan ngại trước sự gia tăng hiện diện của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng tại Somalia. Mặc dù quy mô nhỏ hơn al-Shabaab, sự mở rộng của nhóm này được đánh giá là mối đe dọa an ninh đáng kể đối với khu vực.