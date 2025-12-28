Tranh cãi về việc tự bắn pháo hoa dịp Năm mới ở Đức

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Trước thềm Năm mới, Hiệp hội Y tế Đức đã kêu gọi áp dụng lệnh cấm khẩn cấp đối với việc tự bắn pháo hoa trong đêm giao thừa.
Tranh cãi về việc tự bắn pháo hoa dịp Năm mới ở Đức

Phát biểu với Tập đoàn truyền thông RND ngày 27/12, ông Klaus Reinhardt, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Đức, nhấn mạnh rằng không ai phản đối các màn trình diễn pháo hoa được tổ chức chuyên nghiệp tại những địa điểm trung tâm, song việc người dân tự ý đốt pháo hoa cần phải bị cấm. Theo ông Reinhardt, đề xuất này không phải là “văn hóa cấm đoán”, mà phản ánh “sự trưởng thành của một xã hội biết tự kiềm chế trước những hành vi tiềm ẩn nguy hiểm”. Ông Reinhardt cho biết thêm, pháo hoa là nguyên nhân gây ra nhiều ca chấn thương nghiêm trọng, bao gồm chấn thương do nổ, tổn thương mắt và bỏng.

Tại Đức, pháo hoa chỉ được phép bán hợp pháp trong khoảng thời gian từ ngày 29 đến 31/12. Những năm gần đây, mối lo ngại của công chúng ngày càng gia tăng liên quan đến bạo lực, tai nạn ngoài ý muốn và tác động tiêu cực tới phúc lợi động vật do pháo hoa gây ra. Tại các thành phố lớn như Berlin và Munich (München), lễ đón Năm mới thường xuyên biến thành cảnh hỗn loạn.

Lời kêu gọi cấm cá nhân bắn pháo hoa cũng nhận được sự ủng hộ của Liên đoàn Cảnh sát GdP. Tổ chức này cảnh báo rằng trong các dịp đón Năm mới, cảnh sát và lực lượng cứu hộ thường xuyên trở thành mục tiêu bị tấn công bằng pháo hoa.

Trong khi đó, những người phản đối lệnh cấm cho rằng tình trạng quá tải tại các khoa cấp cứu vào đêm giao thừa chủ yếu xuất phát từ việc lạm dụng rượu bia, chứ không phải do pháo hoa. Họ cũng lập luận rằng việc đốt pháo hoa là một phần truyền thống quan trọng trong lễ đón Năm mới.

PV
Đức bắn pháo hoa đón năm mới

