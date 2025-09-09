Tòa án Tối cao Mỹ bật đèn xanh cho cuộc truy quét người nhập cư gây tranh cãi

(Ngày Nay) - Tòa án Tối cao Mỹ cho phép lực lượng liên bang tiếp tục các cuộc tuần tra lưu động tại miền Nam bang California nhằm truy bắt và trục xuất người nhập cư.

Tòa án Tối cao Mỹ đã đứng về phía chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong chính sách nhập cư cứng rắn, cho phép lực lượng liên bang tiếp tục các cuộc tuần tra lưu động tại miền Nam bang California nhằm truy bắt và trục xuất người nhập cư.

Quyết định này ngay lập tức làm dấy lên tranh cãi gay gắt khi phe chỉ trích cho rằng điều này sẽ hợp pháp hóa tình trạng phân biệt chủng tộc đối với cộng đồng gốc Latinh, khiến họ "trở thành đối tượng bị bắt giữ bất cứ lúc nào."

Trong phán quyết ban hành ngày 8/9, Tòa án Tối cao Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của Bộ Tư pháp đình chỉ lệnh cấm trước đó của thẩm phán liên bang Maame Frimpong.

Lệnh này vốn ngăn chặn việc các đặc vụ dừng xe, kiểm tra hoặc bắt giữ người chỉ dựa trên yếu tố màu da, ngôn ngữ hay ngoại hình mà không có “cơ sở nghi ngờ hợp lý” về tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Thẩm phán Maame Frimpong nhận định rằng việc dựa vào chủng tộc, sắc tộc, hay việc nói tiếng Tây Ban Nha để thực thi luật nhập cư có thể vi phạm Tu chính án thứ tư của Hiến pháp Mỹ, vốn bảo vệ công dân trước các hành vi khám xét và bắt giữ vô lý.

Tuy nhiên, với phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, chính quyền của Tổng thống Trump được phép tiếp tục các cuộc "tuần tra di động" của mình.

Thống đốc California Gavin Newsom đã gay gắt lên án phán quyết này, cho rằng đây là một nỗ lực có chủ đích để gây tổn hại cho các gia đình và doanh nghiệp của bang.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc này không phải để thực thi luật pháp mà là "nhắm vào người gốc Latinh và bất kỳ ai không giống với hình mẫu người Mỹ của Stephen Miller" - cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump.

Thẩm phán Sonia Sotomayor, nữ thẩm phán gốc Latinh đầu tiên của Tòa án Tối cao Mỹ, đã phản đối mạnh mẽ phán quyết này.

Bà nêu rõ: "Chúng ta không nên sống trong một đất nước mà chính phủ có thể bắt giữ bất cứ ai trông giống người gốc Latinh, nói tiếng Tây Ban Nha và làm công việc lương thấp."

Bà cho rằng Hiến pháp không cho phép tạo ra một "tình trạng công dân hạng hai" như vậy.

Trong khi đó, phe bảo thủ của Tòa án lại có quan điểm khác. Thẩm phán Brett Kavanaugh cho rằng "sắc tộc rõ ràng một mình không thể tạo ra sự nghi ngờ hợp lý" nhưng đây có thể là một "yếu tố liên quan" khi được xem xét cùng với các yếu tố khác.

Ông cũng trấn an rằng trường hợp người bị chặn là công dân Mỹ hoặc người cư trú hợp pháp tại nước này, họ sẽ được thả ngay lập tức.