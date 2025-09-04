Chính quyền Tổng thống Trump đề nghị tòa án tối cao ra phán quyết về thuế quan

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Động thái này được thực hiện sau khi Tòa Phúc thẩm khu vực tư pháp số 5 ra phán quyết khẳng định việc ông Trump sử dụng Đạo luật IEEPA để áp thuế quan toàn cầu là vượt quá thẩm quyền hiến pháp.
Quang cảnh cảng hàng hóa Los Angeles, California, Mỹ
Quang cảnh cảng hàng hóa Los Angeles, California, Mỹ

Ngày 3/9, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết khẩn cấp nhằm duy trì các mức thuế quan đã được ban bố trước đó.

Động thái này được thực hiện sau khi Tòa Phúc thẩm khu vực tư pháp số 5 trước đó một ngày đã ra phán quyết khẳng định việc Tổng thống Trump sử dụng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế quan toàn cầu là vượt quá thẩm quyền hiến pháp.

Trong một đơn kiến nghị gửi Tòa án Tối cao, Tổng chưởng lý John Sauer kêu gọi cần giải quyết vụ việc này nhanh nhất có thể, đồng thời khẳng định đầy đủ tính hợp pháp của các mức thuế quan do Tổng thống ban hành. Tổng chưởng lý đã yêu cầu Tòa án Tối cao tổ chức phiên tranh luận vào đầu tháng 11.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng đã cảnh báo rằng quyết định của Tòa án Phúc thẩm gây tổn hại đáng kể đến các cuộc đàm phán thương mại của chính quyền Tổng thống Trump.

PV
Tổng thống Trump Tòa án Tối cao Mỹ đạo luật IEEPA

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài báo đăng ngày 2/9/2025 trên Tờ The Independent (Anh) mô tả chi tiết Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành hành dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân trong sắc áo cờ đỏ sao vàng
Báo Anh ấn tượng với lễ diễu binh hùng tráng
(Ngày Nay) - Báo The Independent mô tả cuộc diễu binh lớn nhất đất nước trong nhiều thập kỷ, với hàng nghìn người đổ ra đường phố Thủ đô Hà Nội để chứng kiến lễ kỷ niệm hoành tráng kỷ niệm 80 năm độc lập.
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin
Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nga
(Ngày Nay) - Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nga, luôn quan tâm, ủng hộ nước Nga phát triển ổn định, vững mạnh, phát huy vai trò tích cực và xây dựng ở khu vực và trên thế giới.
Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn sau vụ hoả hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy
Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn sau vụ hoả hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy
(Ngày Nay) - Trước nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy sau vụ việc hỏa hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội vừa qua, ngày 2/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành Chỉ thị 6/CT-BXD về việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ; biện pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.