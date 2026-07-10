Tọa độ sống cân bằng giữa thiên nhiên nguyên bản xứ Nghệ

(Ngày Nay) - Khi sức khỏe thể chất và tinh thần dần trở thành thước đo của chất lượng sống, ngày càng nhiều người mong muốn sở hữu một không gian sống khỏe mạnh kết hợp nghỉ dưỡng ngay tại gia. Từ triết lý này, Meygroup đã kiến tạo Mey Retreat Bãi Lữ với 98 biệt thự giữa vịnh biển nguyên sơ xứ Nghệ, mang trải nghiệm wellness - sống khỏe mạnh, cân bằng hiện diện trong từng nhịp sống.

Khi thiên nhiên trở thành nền tảng của chuẩn sống mới

Trên toàn cầu, xu hướng sống hòa mình vào thiên nhiên nguyên bản đang định hình một lối đi riêng trong phân khúc bất động sản cao cấp. Không còn là những khối bê tông hào nhoáng hay các công trình phô trương, giá trị của một không gian sống giờ đây được tính bằng độ trong lành của bầu không khí, độ thanh khiết của nguồn nước và sự tĩnh lặng của không gian.

Đối với những người có tư duy sâu sắc, giàu trải nghiệm và đã đi qua nhiều cung bậc của thành công, họ hiểu rằng tài sản lớn nhất chính là những khoảnh khắc được sống chậm lại, lắng nghe bản ngã và tái tạo năng lượng sống. Việc chọn sống giữa thiên nhiên nguyên sơ không chỉ là một phương thức bảo vệ sức khỏe thể chất, mà còn là một liệu pháp tinh thần vô giá, giúp trí tuệ luôn sáng suốt, tinh anh và bồi đắp một tổ ấm bền vững qua nhiều thế hệ.

Để hiện thực hóa triết lý ấy, Meygroup đã chọn vịnh biển Bãi Lữ (Nghệ An) - một tọa độ vàng hiếm hoi còn giữ vẹn nguyên nét đẹp hoang sơ vốn có. Khác biệt với những vùng biển ồn ào và nhiều xáo động, Bãi Lữ mang dáng hình trăng khuyết kỳ vĩ, nơi những triền thông xanh thẳm của núi đồi nương nhẹ ôm lấy biển khơi trong vắt, đón trọn từng làn gió mát lành từ đại dương tạo nên một miền sinh thái độc bản, thanh bình.

Tại chính tọa độ sinh thái nguyên bản này, Mey Retreat Bãi Lữ được kiến tạo với sứ mệnh bảo tồn, tôn trọng và nâng tầm những giá trị tự nhiên, biến nơi đây thành miền đất an trú trường tồn với hệ tiện ích sống wellness đúng nghĩa cho cộng đồng chủ nhân tinh anh.

Hành trình tái tạo năng lượng giữa miền an dưỡng nguyên lành

Sự tinh tế của Mey Retreat Bãi Lữ trước hết nằm ở quy hoạch tổng thể mang tính nhân văn và sự tôn trọng địa hình tự nhiên. Các công trình kiến trúc tại đây được thiết kế mở để nương theo từng triền núi, đồi thông lâu năm và độ thoải tự nhiên của bờ biển. Bản sắc văn hóa và hơi thở tự nhiên được khéo léo cài cắm vào từng không gian sống, tạo nên một sự kết nối chặt chẽ giữa con người và cảnh quan.

Minh chứng rõ nét nhất chính là bộ sưu tập giới hạn 98 căn biệt thự vịnh biển nằm tại trái tim dự án, với ba dòng sản phẩm mang đậm chất “Nghệ”: Nghệ Lam hướng đại dương khoáng đạt, Nghệ Sen sở hữu tầm nhìn hướng vịnh an yên và Nghệ Sim nép mình bên sườn núi trầm mặc. Sự giao hòa hoàn hảo trong kiến trúc giúp mỗi căn biệt thự không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là một di sản sống, nơi thiên nhiên len lỏi vào từng ô cửa, đánh thức mọi giác quan.

Nền tảng kiến trúc xanh ấy chính là bệ phóng cho một hành trình an dưỡng được dẫn dắt bởi hệ tiện ích đặc quyền cao cấp và bài bản. Bắt đầu hành trình nuôi dưỡng thể chất, chủ nhân sẽ được thả mình vào dòng onsen khoáng nóng chuẩn chất Nhật. Giữa lòng thung lũng yên bình, làn nước khoáng ấm áp, chắt lọc tinh hoa từ lòng đất sẽ giúp lưu thông khí huyết, giải tỏa căng thẳng và phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất.

Tiếp nối mạch xúc cảm, con đường trị liệu thiên nhiên Nature Therapy Path uốn lượn qua các triền thông, mở ra một không gian thư thái để thanh lọc tinh thần. Từng bước chậm rãi, lắng nghe tiếng thông reo hòa lẫn tiếng sóng rì rào, mọi áp lực của cuộc sống thường nhật như được rũ bỏ.

Hành trình cân bằng tâm trí tiếp tục được nối dài tại khu rừng retreat và hệ suối cảnh quan nội khu thanh khiết. Đây là khoảng không gian lý tưởng cho những giờ phút thiền định sâu, tập yoga hay đơn giản là ngồi lặng yên chiêm nghiệm, giúp tư duy trở nên mạch lạc, đầu óc sáng suốt và tràn đầy năng lượng tích cực.

Bên cạnh đó, dịch vụ spa cao cấp và detox cơ thể chuyên nghiệp mang lại liệu pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện. Với các liệu trình thanh lọc cơ thể được cá nhân hóa bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu, thể chất của chủ nhân sẽ được tái tạo mạnh mẽ, đào thải độc tố và đánh thức nguồn sinh lực tươi mới.

Chất sống wellness khởi sinh từ thiên nhiên độc bản tại Mey Retreat Bãi Lữ không chỉ là định hình một chuẩn mực an dưỡng thông thường, mà đã nâng tầm thành một đặc quyền thụ hưởng đỉnh cao mỗi ngày dành cho cộng đồng chủ nhân tinh tuyển của bộ sưu tập 98 căn biệt thự vịnh biển.

Giữa bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, giá trị của bộ sưu tập này trở nên vô giá khi đi kèm với pháp lý sở hữu lâu dài vững chắc. Đây không chỉ là một tài sản tích lũy có giá trị gia tăng vượt trội theo thời gian, mà trên hết, là một món quà tinh thần quý báu, một không gian bồi đắp tổ ấm và một di sản chất Nghệ vẹn nguyên giá trị cho những thế hệ người Nghệ tiếp nối tinh hoa.