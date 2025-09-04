Toàn cảnh “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại”

(Ngày Nay) - Hoạt động trưng bày ở 2 miền Nam-Bắc sẽ giới thiệu hàng loạt di sản độc đáo của các dân tộc, vùng miền khác nhau, nhằm góp phần tôn vinh tính đa dạng trong thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại” sẽ giới thiệu một cách sinh động và trực quan các loại hình di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu đặc trưng của Việt Nam đến khách tham quan trong nước và quốc tế.

Đây là nội dung Quyết định do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương vừa ký, về việc tổ chức các hoạt động giới thiệu di sản văn hóa Việt Nam nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), tại khu vực miền Bắc và miền Nam.

Hoạt động này sẽ góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và khoa học của các di sản văn hóa dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đặc biệt, việc tổ chức trưng bày tại cả hai miền giúp người dân ở các khu vực khác nhau có điều kiện tiếp cận, thưởng thức các di sản văn hóa tiêu biểu trong cả nước; giảm khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, đảm bảo tính đại diện và cân đối trong hoạt động giới thiệu di sản văn hóa.

Thông qua việc giới thiệu di sản của các dân tộc, vùng miền khác nhau, ngành văn hóa mong muốn góp phần tôn vinh tính đa dạng trong thống nhất của văn hóa nước nhà; thúc đẩy giao lưu, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng văn hóa trong nước.

Theo kế hoạch, trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại” dự kiến được tổ chức vào quý IV năm 2025, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội (miền Bắc) và Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (miền Nam) để giới thiệu hình ảnh tổng quan, tiêu biểu về di sản văn hóa dân tộc và quá trình bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, trong không gian trưng bày sẽ giới thiệu một số sản phẩm do các nghệ nhân chế tác, có tính thẩm mỹ cao, thể hiện sự khéo léo của kỹ thuật truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam.

Cấu trúc nội dung của trưng bày ngoài phần mở đầu và chương trình trải nghiệm di sản văn hóa, sẽ gồm 4 chủ đề chính: Hệ thống pháp luật và chính sách bảo vệ di sản văn hóa; Các di sản được UNESCO ghi danh; Giá trị đặc trưng của di sản văn hóa Việt Nam; Di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững.