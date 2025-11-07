Tôn vinh giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga cách đây 108 năm

(Ngày Nay) - Ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga cách đây 108 năm là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ 20.
Ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nga Thành phố Hồ Chí Minh, ôn lại ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga.
Ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nga Thành phố Hồ Chí Minh, ôn lại ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga.

Sáng 7/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917-7/11/2025).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga cách đây 108 năm là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

Tại Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga có một ý nghĩa đặc biệt, ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình cách mạng và sự phát triển tiếp theo của Việt Nam.

Cách mạng Tháng Mười Nga cũng đặt nền móng cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Nga.

Ông Hoàng Minh Nhân khẳng định Hội Hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố cũng như các cơ quan hữu quan đẩy mạnh các hoạt động làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị thắm thiết giữa người dân thành phố với nhân dân các địa phương Nga nói riêng và giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Nga nói chung, vì hạnh phúc và thịnh vượng của hai quốc gia, vì hòa bình, ổn định và phát triển cho khu vực và trên toàn thế giới.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm một dấu ấn lịch sử vĩ đại của nước Nga, ông Timur Sirozhevich, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng sự kiện Cách mạng Tháng Mười Nga cách đây 108 năm đã tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, khi các dân tộc tiến bộ khẳng định quyền được tự do phát triển, tự quyết và độc lập.

Tôn vinh giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga cách đây 108 năm ảnh 1
Ông Timur Sirozhevich, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Timur Sirozhevich xúc động trích dẫn lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đường kách mệnh” nhận định “Chỉ bằng cách đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười - con đường đúng đắn duy nhất, cách mạng Việt Nam mới có thể giành được độc lập, tự do thực sự,” thể hiện ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười không chỉ đối với nước Nga mà với cả cách mạng Việt Nam và thế giới.

“Chúng ta có thể đặc biệt quan sát rõ kết quả của các tiến trình do Cách mạng Tháng Mười khởi xướng qua tấm gương của nhân dân Việt Nam - những người đã biến một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước xã hội chủ nghĩa công nghiệp phát triển và đang cho thấy tốc độ phát triển kinh tế - xã hội đáng kinh ngạc," Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Timur Sirozhevich, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

