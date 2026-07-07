Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

(Ngày Nay) - Ngày 6/7, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước Bồ Đào Nha, Iran, Mông Cổ, Hoa Kỳ, Myanmar nhân dịp các Đại sứ trình Quốc thư, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Bồ Đào Nha, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Joaquim Alberto De Sousa Moreira De Lemos (Gioa-kim An-béc-tu Đừ Sô-gia Mu-rây-ra Đừ Lê-múc) đảm nhận cương vị Đại sứ thường trú đầu tiên của Bồ Đào Nha tại Việt Nam, tin tưởng với bề dày kinh nghiệm công tác Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Bồ Đào Nha, đối tác quan trọng trong EU, đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua khi hợp tác kinh tế - thương mại tăng trưởng tích cực, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương ngày càng gắn kết.

Với lịch sử 510 năm bang giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả cơ chế Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và các kết quả chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha đến Việt Nam; hoan nghênh việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên mức cao hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chuyển lời mời Tổng thống Bồ Đào Nha Antonio Jose Seguro (Ăn-tô-ni-ô Giô-dê Sê-gu-rô) thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên khai thác hiệu quả EVFTA, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD; đề nghị Bồ Đào Nha thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn EVIPA, ủng hộ EC sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế biển, hàng hải, công nghệ số, dược phẩm và năng lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương; đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Bồ Đào Nha ổn định cuộc sống, đóng góp cho sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời, đề nghị Bồ Đào Nha hỗ trợ tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Cộng đồng các nước nói tiếng Bồ Đào Nha (CPLP) và EU; tiếp tục cùng EU ủng hộ thượng tôn pháp luật trên biển, ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về Biển Đông, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Đại sứ Joaquim Alberto De Sousa Moreira De Lemos bày tỏ vinh dự là Đại sứ thường trú đầu tiên của Bồ Đào Nha tại Việt Nam; đánh giá cao thành tựu phát triển và vai trò ngày càng cao của Việt Nam; khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ cao, giao thông vận tải, năng lượng tái tạo và mở rộng các cơ hội hợp tác mới.

Đại sứ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc Bồ Đào Nha trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại cuộc bầu cử vừa qua; mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế; đồng thời trân trọng tiếp nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi Tổng thống Bồ Đào Nha và cam kết thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu sắc và hiệu quả.

Tiếp Đại sứ Iran, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Akbar Ghasemi Ali Abadi (Ác-ba Ga-xê-mi A-li A-ba-đi) được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Iran tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iran.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran vừa đạt được Bản ghi nhớ hòa bình, hy vọng hai bên sẽ sớm đạt được một thỏa thuận lâu dài, bền vững giúp chấm dứt hoàn toàn xung đột và mang lại hòa bình lâu dài cho nhân dân Iran; khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp, trong phạm vi khả năng của mình, để hỗ trợ mục tiêu này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iran; đề nghị trong thời gian tới ngài Đại sứ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam thúc đẩy bốn nội dung gồm tăng cường tin cậy chính trị, ưu tiên hợp tác kinh tế, lấy khoa học - công nghệ tạo đột phá và tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo và du lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng ngài Đại sứ sẽ là cầu nối gắn kết hai dân tộc, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân và khẳng định Nhà nước và các bộ, ngành Việt Nam sẽ tích cực phối hợp, hỗ trợ ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Đại sứ Akbar Ghasemi Ali Abadi trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp; bày tỏ sự ngưỡng mộ của lãnh đạo và nhân dân Iran với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây và vị thế, vai trò hiện nay của Việt Nam trong khu vực. Đại sứ Akbar Ghasemi Ali Abadi cho biết Chính phủ Iran rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam; đề xuất ba trọng tâm nhằm thúc đẩy quan hệ Iran và Việt Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí với các đề xuất của Đại sứ Akbar Ghasemi Ali Abadi; đề nghị Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán hai nước phối hợp chặt chẽ để thực hiện bốn nội dung đã chỉ đạo và ba đề xuất của Đại sứ để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Tại cuộc tiếp Đại sứ Mông Cổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Ganbaatar Hulan (Gan-ba-ta Hu-lan) được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam; tin tưởng với tâm huyết, tình cảm và kinh nghiệm phong phú, Đại sứ sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ phát triển thực chất và sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Vui mừng về quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước đích thân xây dựng và dày công vun đắp đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ; khẳng định trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhà nước và nhân dân Mông Cổ dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Mông Cổ và sẵn sàng cùng Mông Cổ thúc đẩy quan hệ “Đối tác toàn diện” ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và lâu dài, phù hợp với định hướng chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ Hulan hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, tư pháp và pháp luật; kết nối doanh nghiệp, coi trọng tăng cường trụ cột hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, hiện thực hóa các thỏa thuận ký kết; sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học, kỹ thuật tại Mông Cổ; đề nghị phía Mông Cổ đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư và sẽ đầu tư sang Mông Cổ trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Đại sứ phối hợp thúc đẩy hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, tạo sự gắn kết, hiểu biết sâu sắc hơn nữa giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc tốt đẹp tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh, các Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Mông Cổ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh và tổ chức Đại lễ hội Naadam truyền thống của nhân dân Mông Cổ, trong đó có việc lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm “Ngày Ngựa Thế giới” tại Mông Cổ.

Về phần mình, Đại sứ Hulan bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ Đại sứ tại Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi nồng ấm và thân thiết của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, cùng lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam anh em; chúc mừng những thành tựu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa Việt Nam trở thành nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu khu vực; khẳng định Mông Cổ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là “láng giềng thứ ba” và là đối tác toàn diện quan trọng hàng đầu của Mông Cổ tại khu vực Đông Nam Á.

Vui mừng kế thừa những thành quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, Đại sứ Hulan khẳng định sẽ nỗ lực hết mình góp phần làm cầu nối hữu nghị, hợp tác toàn diện đưa quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ” ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Lãnh đạo cấp cao, các ban, bộ, ngành và địa phương Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Đại sứ và Đại sứ quán Mông Cổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng bà Jennifer Wicks (Gien-ni-phơ Uých) được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong Chính phủ Hoa Kỳ, Đại sứ Jennifer Wicks sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực vào việc củng cố tin cậy, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nhân dịp Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Tổng thống Donald Trump và nhân dân Hoa Kỳ; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai nước còn nhiều việc phải làm để hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có; sớm hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART) từ đó củng cố hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tiếp tục coi đây là động lực quan trọng của quan hệ song phương; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, y tế, năng lượng và giao lưu nhân dân.

Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp, Đại sứ Jennifer Wicks bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm cương vị Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ. Đại sứ khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng; cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và đối tác Việt Nam để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Đại sứ Jennifer Wicks bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; trân trọng tiếp thu các ý kiến quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những định hướng lớn và các vấn đề trọng tâm trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Đại sứ khẳng định sẽ coi đây là cơ sở quan trọng trong quá trình triển khai nhiệm kỳ, góp phần củng cố hiểu biết, tăng cường tin cậy chiến lược và đưa hợp tác song phương phát triển thực chất, ổn định, lâu dài.

Đại sứ nhấn mạnh Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; cho rằng việc xây dựng nền tảng tin cậy vững chắc giữa hai nước sẽ tạo động lực quan trọng để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác. Đại sứ cũng khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm các dự án tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mất tin, mất tích trong chiến tranh; đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

*Tại cuộc tiếp Đại sứ Myanmar, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Wai Linn (Oai Lin) được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Myanmar tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị Đối tác toàn diện với Myanmar. Là láng giềng tại Đông Nam Á, thành viên ASEAN, Việt Nam luôn mong muốn một đất nước Myanmar hòa bình, ổn định và phát triển. Việt Nam luôn tích cực phối hợp cùng ASEAN khuyến khích Myanmar có các bước đi phù hợp trong bối cảnh mới, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường, hội nhập trở lại với ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại sứ Wai Linn trong nhiệm kỳ của mình đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Myanmar, phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực; đề nghị Myanmar phối hợp thúc đẩy các tiến trình hợp tác khu vực, đặc biệt tại Tiểu vùng Mê Công, trong đó có Hội nghị cấp cao Mê Công do Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2026.

Đại sứ Wai Linn cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp; chuyển lời của Tổng thống Myanmar Min Aung HLaing (Min Ung Li-ang) chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam khóa XVI tín nhiệm bầu đảm nhận cương vị Chủ tịch nước. Đại sứ Wai Linn bày tỏ Myanmar cảm ơn Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã cử lực lượng cứu trợ, hỗ trợ nhân dân Myanmar khắc phục hậu quả đợt động đất tháng 3/2025.

Đại sứ nhấn mạnh Myanmar coi trọng quan hệ truyền thống tốt đẹp với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên toàn diện các lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực nhiều tiềm năng như nông nghiệp, viễn thông, xe điện, du lịch... Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương giữa Việt Nam và Myanmar phát triển thiết thực, hiệu quả; đồng thời chuyển lời mời của Tổng thống Myanmar Min Aung HLaing mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Myanmar vào thời gian thích hợp.