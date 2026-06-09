Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan

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(Ngày Nay) - Ngày 9/6, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Anutin Charnvirakul sau chuyến thăm chính thức Thái Lan cuối tháng 5 vừa qua; cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan, cũng như Thủ tướng và Phu nhân đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thân tình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp và đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan; tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Thái Lan bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn. Thủ tướng Anutin Charnvirakul chuyển lời thăm hỏi của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân; nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vừa qua đã thành công rực rỡ, tạo ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng người dân Thái Lan, mở ra nhiều định hướng hợp tác mới và tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại cuộc tiếp.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Thái Lan đã thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về kết quả hội đàm rất thành công với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Hai bên đã đề ra các biện pháp cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là kết quả chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định Thái Lan luôn coi Việt Nam là láng giềng gần gũi và đối tác tin cậy. Thủ tướng cho biết tham gia Đoàn Chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần này có 3 Phó Thủ tướng, 6 Bộ trưởng, các Tư lệnh quân, binh chủng và thư ký các bộ, ngành, thể hiện sự coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng mạnh mẽ và thực chất hơn.

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Quang cảnh cuộc tiếp.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, quốc phòng-an ninh và giao lưu nhân dân thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; mở rộng hợp tác trên tất cả các kênh; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất là cơ chế họp Nội các chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với các chính đảng tại Thái Lan, trong đó có Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai), góp phần củng cố nền tảng chính trị và định hướng lâu dài cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Thái Lan bày tỏ nhất trí cao với các định hướng lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất; khẳng định sẽ thúc đẩy thực chất Chiến lược “Ba kết nối”, tích cực phối hợp với Việt Nam tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, hướng tới mục tiêu đạt 25 tỷ USD và xa hơn là 50 tỷ USD trong tương lai.

Hai bên cũng sẽ mở rộng hợp tác trên kênh Đảng, Quốc hội và giao lưu nhân dân, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

PV
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Thủ tướng Anutin Charnvirakul Thái Lan

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