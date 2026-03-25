Tổng thống Donald Trump thông báo Washington đang đàm phán với Tehran

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông đang được tiến hành "ngay lúc này", đồng thời nói thêm rằng Tehran "rất muốn" đạt được một thỏa thuận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ cùng một số nước trung gian đang thảo luận khả năng tổ chức một hội nghị hòa bình với Iran tại Islamabad (Pakistan) nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, song khả năng tham gia của Tehran vẫn chưa rõ ràng.

Kênh truyền hình 12 của Israel đưa tin Mỹ phối hợp với Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tổ chức hội nghị sớm nhất vào cuối tuần này, trong đó các bên có thể thảo luận một kế hoạch gồm 15 điểm do Washington đưa ra nhằm chấm dứt xung đột.

Truyền thông Mỹ, trong đó có tờ The New York Times và The Wall Street Journal, dẫn lời 2 quan chức nước này cho biết qua trung gian Pakistan, Washington đã gửi nước Cộng hòa Hồi giáo bản kế hoạch 15 điểm để làm cơ sở cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Đề xuất của Mỹ tập trung chủ yếu vào các yêu cầu trước đây của Washington đối với Tehran, trong đó yêu cầu Iran dỡ bỏ 3 cơ sở hạt nhân và toàn bộ các nhà máy làm giàu urani, tạm dừng hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo, kiềm chế hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Mỹ mong muốn tổ chức đối thoại ở cấp cao, có thể giữa Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Tuy nhiên, kịch bản đàm phán ở cấp thấp hơn, giữa Ngoại trưởng Iran và các đặc phái viên của Mỹ, cũng đang được cân nhắc.

Iran được cho là chưa chính thức chấp thuận tham gia. Quyết định cuối cùng thuộc về tân Đại giáo chủ Iran, ông Mojtaba Khamenei. Hiện cũng chưa rõ liệu Israel có đồng thuận với đề xuất này hay không.

Tuy nhiên, cùng ngày, đài CNN cho biết các đại diện của Iran đã thông báo với chính quyền của Tổng thống Donald Trump về việc không muốn nối lại đàm phán với đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner, thay vào đó muốn tổ chức đàm phán với Phó Tổng thống JD Vance.

Theo CNN, thông điệp này đã được chuyển qua các kênh bí mật đến Mỹ. Động thái trên cho thấy Iran thiếu tin tưởng ông Steve Witkoff và Jared Kushner do các cuộc đàm phán đổ vỡ trước khi Israel và Mỹ tiến hành không kích Iran.

Trong khi đó, cùng ngày, phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông đang được tiến hành "ngay lúc này," đồng thời nói thêm rằng Tehran "rất muốn" đạt được một thỏa thuận.

Tổng thống Trump cho biết thêm rằng Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông là Jared Kushner đều đang tham gia vào quá trình này.

Ông cũng cho biết Iran đã trao "một món quà rất lớn" liên quan đến dầu và khí đốt. Dù không nêu chi tiết, nhưng Trump cho hay ông có niềm tin mới vào đội ngũ lãnh đạo ở Iran.

PV
Mỹ Donald Trump Iran Trung Đông

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

