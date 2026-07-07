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Tổng thống Mỹ rung chuông khai mạc phiên giao dịch Phố Wall từ Nhà Trắng

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 6/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc phiên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) và sàn Nasdaq ngay tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, trong một sự kiện nhằm quảng bá chương trình tiết kiệm mới dành cho trẻ em và nhấn mạnh niềm tin vào triển vọng của thị trường tài chính Mỹ.
Tổng thống Mỹ rung chuông khai mạc phiên giao dịch Phố Wall từ Nhà Trắng

Phát biểu sau buổi lễ, Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan về diễn biến của thị trường chứng khoán, cho rằng các chỉ số sẽ tiếp tục lập những mức cao mới nhờ các chính sách kinh tế của chính quyền. Ông khẳng định đà tăng của Phố Wall phản ánh niềm tin của giới đầu tư đối với nền kinh tế Mỹ.

Sự kiện cũng đánh dấu ngày giao dịch đầu tiên gắn với chương trình "Trump Accounts" - tài khoản tiết kiệm dành cho trẻ em được thành lập theo đạo luật ngân sách do đảng Cộng hòa thông qua. Theo Bộ Tài chính Mỹ, đến nay đã có hơn 6 triệu tài khoản được mở, trong đó khoảng 1,4 triệu tài khoản đủ điều kiện nhận khoản đóng góp ban đầu 1.000 USD từ chính phủ liên bang.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, lãnh đạo NYSE và Nasdaq, Thượng nghị sĩ Ted Cruz cùng một số quan chức Nhà Trắng và các em nhỏ. Bộ trưởng Bessent cho rằng chương trình sẽ giúp nhiều gia đình tích lũy tài sản dài hạn và trở thành một trong những di sản kinh tế quan trọng của chính quyền hiện nay.

Theo quy định, trẻ em là công dân Mỹ, có số An sinh xã hội hợp lệ và sinh ra trong giai đoạn từ ngày 1/1/2025 đến 31/12/2028 sẽ đủ điều kiện nhận khoản hỗ trợ ban đầu 1.000 USD khi mở tài khoản thông qua Cơ quan Thuế vụ (IRS).

Giới quan sát cho rằng việc Tổng thống Trump trực tiếp rung chuông khai mạc phiên giao dịch là động thái mang tính biểu tượng, thể hiện nỗ lực gắn các thành tựu của thị trường chứng khoán với chương trình nghị sự kinh tế của Nhà Trắng. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các chỉ số chứng khoán Mỹ duy trì gần mức cao kỷ lục, dù các cuộc khảo sát gần đây cho thấy cử tri vẫn còn nhiều quan ngại về lạm phát và chi phí sinh hoạt trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

PV
Mỹ phố Wall chứng khoán

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