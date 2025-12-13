Tổng thống Mỹ tuyên bố Thái Lan và Campuchia nhất trí ngừng bắn

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/12 cho biết ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, trong đó hai bên đã đồng ý tái cam kết ngừng bắn sau các cuộc đụng độ biên giới trong tuần qua.
Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng cả hai bên đã đồng ý ngừng giao tranh vào tối 12/12 và quay lại các điều khoản của thỏa thuận hòa bình được ký tại Malaysia vào cuối tháng 10.
Ông Trump viết: “Sáng nay tôi đã có cuộc trò chuyện rất tốt với Thủ tướng Thái Lan, Anutin Charnvirakul, và Thủ tướng Campuchia, Hun Manet, về sự bùng phát trở lại đáng tiếc của cuộc chiến kéo dài giữa hai nước”.
Theo Tổng thống Trump, hai bên đã đồng ý ngừng mọi hoạt động nổ súng bắt đầu từ tối 12/12 và quay trở lại thỏa thuận hòa bình ban đầu đã được ký kết giữa ông và hai thủ tướng với sự giúp đỡ của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Tổng thống Trump cho biết rằng với sự can thiệp của ông, cả hai nước đã sẵn sàng cho hòa bình và tiếp tục thương mại với Mỹ.
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dự kiến, giữa tháng 12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Sân bay quốc tế Phú Quốc. Sự kiện do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, Sở Du lịch tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Du lịch Việt Nam nói chung và đối với đảo ngọc Phú Quốc nói riêng.
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Oxalis Adventure, đơn vị thực hiện tour khám phá hang Sơn Đoòng(Quảng Trị), hiện đã đủ số lượng 1.000 khách trong năm 2026 và chuẩn bị cho hành trình khám phá vào cuối tháng 1/2026 tới. Đặc biệt, tour khám phá hang Sơn Đoòng cũng đã được đặt kín chỗ của năm 2027.
(Ngày Nay) - Tối 12/12, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris đã chính thức khép lại bằng một dấu ấn đặc biệt khi “Mưa Đỏ” - tác phẩm từng lập kỷ lục phòng vé tại Việt Nam và đại diện Việt Nam tranh giải Oscar - được giới thiệu đến đông đảo khán giả tại rạp Pathé Palace, địa điểm gắn với cội nguồn của điện ảnh thế giới.
(Ngày Nay) - Trong nỗ lực tăng tốc cuộc đua công nghệ ngôn ngữ, Google đang triển khai phiên bản beta của tính năng mới, cho phép người dùng nghe bản dịch trực tiếp qua tai nghe theo thời gian thực. Thông báo trên được đưa ra ngày 12/12 tại San Francisco, đánh dấu bước đi tiếp theo của “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ trong việc nâng cấp các dịch vụ dịch thuật và học ngôn ngữ vốn đã quen thuộc với hàng tỷ người dùng toàn cầu.
(Ngày Nay) - Chiều 12/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim để trao đổi về tình hình quan hệ song phương hai nước và một số vấn đề khu vực, quốc tế mới nổi gần đây.
(Ngày Nay) - Trưa 12/12, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan nhằm trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam – Malaysia và một số vấn đề khu vực cùng quan tâm.
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam, cuối ngày thi đấu 11/12 của SEA Games 33 tại Thái Lan, đại diện Liên đoàn Võ thuật tổng hợp các quốc gia trong khu vực gồm: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore đã nhóm họp nhằm thống nhất các nội dung liên quan tới hoạt động của Hiệp hội Võ thuật tổng hợp Đông Nam Á (South East Asia Mixed Martial Arts Association, viết tắt là SEAMMAA).