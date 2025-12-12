Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình tại biên giới Thái Lan - Campuchia

Công dân đang lưu trú gần khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia cần chủ động rời ngay khỏi khu vực xung đột để đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn về người và tài sản; tuyệt đối không đến hoặc di chuyển qua các khu vực đang xảy ra xung đột tại khu vực gần biên giới Thái Lan - Campuchia; tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn về bảo đảm an ninh, an toàn của chính quyền sở tại.
Công dân đang lưu trú gần khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia cập nhật, theo dõi sát tình hình cũng như thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao, thường xuyên giữ liên hệ với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia. Nếu cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về bảo hộ công dân, công dân Việt Nam có thể liên hệ theo các đường dây nóng:
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Điện thoại: +66898966653
E-mail: vnemb.th@mofa.gov.vn; consular.section.bkk@gmail.com
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan
Điện thoại: +66935367869
Email: konkaen.th@mofa.gov.vn
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia
Điện thoại: +855977492430; +855316199999
Email: ttcpc@mofa.gov.vn; consularcpc@gmail.com
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia
Điện thoại: +855979439888
Email: tlsq.battambang@gmail.com
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia
Điện thoại: +855.979.732255
Email: tlsqsiha@gmail.com
Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao:
Điện thoại: +84981848484
Email: baohocongdan@gmail.com.