Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình tại biên giới Thái Lan - Campuchia

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp ngày càng gia tăng của tình hình xung đột vũ trang tại biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình tại biên giới Thái Lan - Campuchia

Công dân đang lưu trú gần khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia cần chủ động rời ngay khỏi khu vực xung đột để đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn về người và tài sản; tuyệt đối không đến hoặc di chuyển qua các khu vực đang xảy ra xung đột tại khu vực gần biên giới Thái Lan - Campuchia; tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn về bảo đảm an ninh, an toàn của chính quyền sở tại.

Công dân đang lưu trú gần khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia cập nhật, theo dõi sát tình hình cũng như thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao, thường xuyên giữ liên hệ với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia. Nếu cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về bảo hộ công dân, công dân Việt Nam có thể liên hệ theo các đường dây nóng:

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Điện thoại: +66898966653

E-mail: vnemb.th@mofa.gov.vn; consular.section.bkk@gmail.com

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan

Điện thoại: +66935367869

Email: konkaen.th@mofa.gov.vn

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Điện thoại: +855977492430; +855316199999

Email: ttcpc@mofa.gov.vn; consularcpc@gmail.com

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia

Điện thoại: +855979439888

Email: tlsq.battambang@gmail.com

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia

Điện thoại: +855.979.732255

Email: tlsqsiha@gmail.com

Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao:

Điện thoại: +84981848484

Email: baohocongdan@gmail.com.

PV
Bộ Ngoại giao biên giới Thái Lan - Campuchia xung đột

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Trung Quốc công bố chủ đề và các ưu tiên cho APEC 2026
Trung Quốc công bố chủ đề và các ưu tiên cho APEC 2026
(Ngày Nay) - Ngày 12/12, tại Hội nghị quan chức cấp cao không chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (ISOM), Trung Quốc đã đề xuất 3 nội dung ưu tiên là "mở cửa, đổi mới và hợp tác", đồng thời xác định chủ đề của APEC năm 2026 là "Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng".
SEA Games 33: Bắn súng Việt Nam giành HCV đầu tiên
SEA Games 33: Bắn súng Việt Nam giành HCV đầu tiên
(Ngày Nay) - Trưa 12/12, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đã chiến thắng đối thủ Thái Lan 16 - 14 trong trận chung kết 10m súng trường hỗn hợp đồng đội, qua đó giành huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.
Năm 2026, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp
Năm 2026, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp
(Ngày Nay) - Chiều 11/12, thông tin từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, đơn vị sẽ đổi mới tuyển sinh theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng, phù hợp với định hướng chung và xu thế quốc tế. Theo đó, đại học chủ trương thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp, trong đó kết quả thi Đánh giá năng lực đóng vai trò trụ cột.
Thủ tướng Timor Leste: Gia nhập ASEAN là “giấc mơ trở thành hiện thực”
Thủ tướng Timor Leste: Gia nhập ASEAN là “giấc mơ trở thành hiện thực”
(Ngày Nay) - Chiều 11/12, tại Trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta, Thủ tướng CHDC Timor Leste, ông Kay Rala Xanana Gusmão đã có bài phát biểu chính sách quan trọng, nhân chuyến thăm đầu tiên tới trụ sở ASEAN kể từ khi nước này trở thành thành viên đầy đủ thứ 11 của ASEAN.