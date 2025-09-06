Tổng thống Nga khẳng định tương lai thuộc về thế giới đa cực

(Ngày Nay) - Thế giới sẽ là thế giới đa cực trong vài thập kỷ tới đây. Đây là câu trả lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi kết thúc bài phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 10 tại Vladivostok.

Kết thúc bài phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) tại Vladivostok, phiên họp toàn thể của EEF diễn ra trong gần 3 giờ. Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Mông Cổ Gombojavyn Zandanshatar và Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại, tức Quốc hội) toàn quốc Trung Quốc Lý Hồng Trung (Li Hongzhong) là đồng diễn giả tại phiên toàn thể và tham gia trả lời các câu hỏi về nội dung liên quan.

Nội dung chủ yếu trong phát biểu của người đứng đầu nước Nga là các vấn đề kinh tế nhằm đưa vùng Viễn Đông rộng lớn của Nga trở thành vùng phát triển tiên tiến của đất nước. Năng lượng đang là vấn đề được quan tâm nhất trong các hoạch định chính sách phát triển. Với sự phát triển của nền kinh tế và lĩnh vực xã hội, nhu cầu điện năng trong khu vực sẽ ngày càng tăng. Xuất phát từ đặc thù của khu vực, các loại năng lượng được lựa chọn cho khu vực này vẫn là các hình thức truyền thống: điện khí, điện than hiện đại và thủy điện, trong đó nhấn mạnh đến sử dụng nước có trách nhiệm, quản lý dòng chảy lâu năm, phòng chống lũ lụt, vốn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, nông nghiệp và an ninh của các thành phố và thị trấn.

Vấn đề thứ hai được nhà lãnh đạo Nga quan tâm là logistics. Theo đó, ông Putin đề ra mục tiêu vào năm 2032 phải tăng được gấp rưỡi năng lực vận tải của các tuyến đường sắt - BAM và Đường sắt xuyên Siberia. Nga cũng có kế hoạch xây thêm các cầu vận tải đến Triều Tiên, hiện đại hoá các cầu hiện có với Trung Quốc. Hành lang Vận tải Xuyên Bắc Cực là chủ đề đặc biệt quan trọng đối với cả vùng Viễn Đông, nước Nga cũng như toàn bộ lục địa Á-Âu. Theo Tổng thống Putin, Nga sẽ mở rộng quy mô của hành lang này.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập tới những ưu đãi – vốn được coi là động lực để tăng trưởng kinh tế ở Viễn Đông, trong đó có ưu đãi thuế thu nhập, thuế khoáng sản, thủ tục hải quan, các hoàn trả chi phí hạ tầng và tín dụng ưu đãi. Theo đó, tại Viễn Đông, 18 vùng lãnh thổ phát triển ưu tiên đã được thành lập. Hơn 300 doanh nghiệp làm việc tại các vùng này, vốn đầu tư gần 4.000 tỷ ruble (49,17 tỷ USD) và tạo ra 95.000 việc làm mới.

Cũng theo Tổng thống Nga, vấn đề nhân khẩu cũng cần được chú trọng tại Viễn Đông. Ông cho biết các công cụ chính sách đã phát huy hiệu quả và sẽ được triển khai rộng hơn tới đây để thu hút người trẻ đến với vùng này.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin khẳng định nền kinh tế Nga không hề trì trệ, chi tiêu ngân sách của Nga đang tăng lên, bao gồm cả chi cho phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, quốc phòng và quân sự, nhiệm vụ đặt ra hiện nay là cần đảm bảo nền kinh tế hạ cánh mềm.

Dù là Diễn đàn kinh tế, song các vấn đề chính trị cũng được đề cập đến. Liên quan đến xung đột Ukraine, người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh Moskva chưa bao giờ phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, song kiên quyết phản đối việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo ông, việc Ukraine trở thành thành viên của NATO sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích an ninh của Nga. Ông cũng nhắc lại quy tắc chung của châu Âu rằng an ninh của một quốc gia không thể được đảm bảo bằng cách gây tổn hại đến an ninh của một quốc gia khác. Tuy nhiên, đến nay chưa có quốc gia nào nêu vấn đề bảo đảm an ninh với Nga một cách nghiêm túc.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Moskva sẽ tôn trọng các bảo đảm an ninh được xây dựng cho cả Nga và Ukraine. Liên quan đến tuyên bố của “Liên minh tự nguyện” triển khai quân tại Ukraine sau khi xung đột kết thúc và ý kiến của Tổng thống Mỹ, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh ông không gặp vấn đề gì trong việc liên lạc với ông Donald Trump. Bên cạnh đó, ông khẳng định nếu bất kỳ quân đội nước ngoài nào xuất hiện tại Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh xung đột hiện nay, Nga sẽ coi là đây là mục tiêu hợp pháp.

Về quan hệ quốc tế, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga coi trọng việc mở rộng hợp tác với các đối tác ở Nam Bán cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương như một mối quan hệ đối tác cùng có lợi, các giá trị truyền thống chung và tăng trưởng kinh tế chung. Nga có quan hệ láng giềng tốt đẹp với nhiều nước và một trong những ví dụ về mối quan hệ tốt đẹp nhiều thập kỷ là quan hệ giữa Nga với Việt Nam.

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 10 diễn ra từ ngày 3 – 6/9 tại Vladivostok, trong khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông. Chủ đề chính của EEF năm nay là "Viễn Đông - hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng".