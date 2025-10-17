Tổng thống Trump: Mỹ có thể không siết chặt trừng phạt Nga

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Washington có thể chưa thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn nhằm vào Nga, sau cuộc điện đàm mà ông cho là "hiệu quả" với người đồng cấp Vladimir Putin.

Theo hãng tin TASS ngày 17/10, Tổng thống Trump nhận định rằng khả năng tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Moskva có thể chưa được ưu tiên vào thời điểm hiện nay. Ông nhiều lần nhắc lại nội dung cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra hôm 16/10, coi đây là một trao đổi mang tính xây dựng và hiệu quả.

Khi được hỏi về dự luật tăng cường trừng phạt Nga đang được Quốc hội Mỹ thảo luận, ông Trump trả lời rằng ông không phản đối bất kỳ phương án nào, nhưng cho rằng thời điểm hiện tại chưa thực sự thích hợp để thúc đẩy. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh việc đưa ra quyết định cần tính đến các yếu tố thời điểm và định hướng chính sách chung của Washington.

Bình luận về phát biểu của Thượng nghị sĩ John Thune, Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện, người cho rằng đã đến lúc xúc tiến dự luật, Tổng thống Trump cho biết sẽ trao đổi thêm với lãnh đạo lưỡng viện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ông nhấn mạnh rằng Thượng nghị sĩ Thune chưa nắm rõ nội dung cuộc điện đàm với ông Putin, và ông sẽ thông tin trực tiếp sau. Theo ông Trump, việc dự luật có được thông qua hay không cũng phụ thuộc vào định hướng chính trị mà ông lựa chọn trong giai đoạn hiện nay.

Trong phần trao đổi với báo giới, Tổng thống Mỹ mô tả cuộc điện đàm với Tổng thống Putin là có thể mang tính hiệu quả đến mức ông không tiếp tục hoàn tất câu nói. Ngay sau đó, ông bổ sung rằng Washington mong muốn hướng tới mục tiêu hòa bình. Ông Trump cũng cho biết sẽ thảo luận vấn đề này với Thượng nghị sĩ John Thune và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, khẳng định các bên sẽ cùng đưa ra một quyết định phù hợp dựa trên những gì đã trao đổi.

Dự luật trừng phạt mới

Dự luật tăng cường trừng phạt Nga được một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng tại Mỹ đệ trình từ đầu tháng 4. Những người khởi xướng gồm Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thành viên Đảng Cộng hòa bang Nam Carolina, và Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, thành viên Đảng Dân chủ bang Connecticut. Trong đó, ông Lindsey Graham hiện nằm trong danh sách các cá nhân bị Nga đưa vào diện “khủng bố và cực đoan”.

Dự luật này bao gồm một loạt biện pháp trừng phạt thứ cấp, chủ yếu nhằm vào các đối tác thương mại của Nga. Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất áp mức thuế nhập khẩu tới 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia tiếp tục mua dầu, khí đốt, uranium và nhiều mặt hàng chiến lược khác từ Moskva. Đây được xem là nỗ lực nhằm siết chặt hơn nữa nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng và nguyên liệu thô của Nga.

Tuy nhiên, không phải tất cả nghị sĩ Mỹ đều đồng thuận. Thượng nghị sĩ Rand Paul, thành viên Đảng Cộng hòa bang Kentucky, trong một bài viết đăng trên trang Responsible Statecraft gần đây cảnh báo rằng nếu dự luật này được thông qua, Mỹ có thể trở thành quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ông Paul nhấn mạnh rủi ro về mặt kinh tế lẫn chiến lược, khi việc áp đặt các mức thuế quá cao có thể gây tác động trực tiếp tới giá năng lượng, đồng thời làm gia tăng chi phí sản xuất đối với các ngành công nghiệp trong nước.

Theo Thượng nghị sĩ Rand Paul, việc áp dụng các biện pháp trừng phạt quy mô lớn có nguy cơ khiến Mỹ chịu thiệt hại nhiều hơn, trong khi mức độ tác động tới Nga có thể không như kỳ vọng. Quan điểm này đang góp phần làm gia tăng tranh luận trong chính trường Mỹ về hiệu quả cũng như hệ quả của chính sách trừng phạt.