EU không nhượng bộ trước các quy định xanh, bất chấp áp lực từ Mỹ

(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) khẳng định sẽ duy trì lập trường trước những áp lực từ phía Mỹ liên quan đến các quy định về môi trường và minh bạch chuỗi cung ứng trong khuôn khổ thương mại.

Theo tờ Politico ngày 10/10, trong cuộc họp kín với các đại sứ EU hôm 8/10, bà Sabine Weyand, Giám đốc Ban Thương mại của Ủy ban châu Âu (EC), nhấn mạnh cơ quan này sẽ không dựa trên văn bản do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn làm cơ sở đàm phán. Văn bản này yêu cầu EU dỡ bỏ các quy định buộc doanh nghiệp Mỹ lập kế hoạch chống biến đổi khí hậu, chấm dứt các vi phạm môi trường và nhân quyền trong chuỗi cung ứng. Đồng thời, tài liệu này đánh giá các quy định của EU là “vượt quá mức cần thiết và không hợp lý” và gây “gánh nặng kinh tế và pháp lý đáng kể cho doanh nghiệp Mỹ”.

Các quan chức cho biết EC sẽ không thực hiện theo các yêu cầu này, mà sẽ hành động dựa trên tuyên bố chung EU - Mỹ, trong đó không có nhượng bộ nào liên quan đến các quy định xanh và minh bạch chuỗi cung ứng. Một quan chức EC nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn tuyên bố rằng các vấn đề này không thuộc phạm vi đàm phán”.

Cuộc họp kín được tổ chức trong điều kiện bảo mật cao. Các đại sứ không được sử dụng điện thoại, và các nước thành viên chưa tiếp cận văn bản từ Mỹ, nhằm bảo đảm an toàn cho các cuộc thương lượng liên quan đến thỏa thuận thương mại trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Trong buổi họp báo ngày 9/10, ông Olof Gill, Phó phát ngôn viên EC, từ chối xác nhận việc nhận văn bản từ Mỹ, đồng thời khẳng định: “EU tập trung thực hiện đầy đủ tuyên bố chung EU - Mỹ, điều cần thiết để duy trì thương mại xuyên Đại Tây Dương ổn định. Chúng tôi không hủy bỏ bất kỳ luật nào của mình”.

Trước đó, trong thỏa thuận khung công bố vào tháng 8, EU cam kết xem xét các quan ngại của Mỹ liên quan đến luật minh bạch chuỗi cung ứng, trong bối cảnh khối này triển khai chương trình cải cách quy định nhằm đơn giản hóa luật pháp và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, giới chức Mỹ và các doanh nghiệp lớn coi đây là cơ hội để thúc giục EU dỡ bỏ những quy định mà họ cho là bất lợi.

Bà Henna Virkkunen, Phó Chủ tịch EC, nhấn mạnh các lãnh đạo EU cần giữ vững lập trường trước áp lực từ Mỹ đối với các quy định kỹ thuật số và môi trường. “Điều quan trọng là duy trì bình tĩnh, ngay cả khi luật pháp này phải đối mặt với nhiều sức ép, đồng thời khẳng định EU luôn thực thi nghiêm các quy định và đảm bảo tính ổn định”, bà nói.

Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Brussels vào cuối tháng này sẽ tập trung thảo luận việc tăng cường các chính sách trong bối cảnh áp lực từ Mỹ, đồng thời tái khẳng định lợi ích, giá trị và quyền tự chủ trong quy định của châu Âu.