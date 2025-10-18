Tổng thống Ukraine chấp nhận mọi hình thức đàm phán với Tổng thống Nga

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17/10, ông Zelensky cho biết ông đồng ý với lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Mỹ về việc các lực lượng Ukraine và Nga nên dừng giao tranh để mở đường cho đàm phán hòa bình. Ông Zelensky cũng đã đưa ra quan điểm về con đường đến hoà bình, theo đó trước tiên "cần ngồi xuống và đàm phán", sau đó là ngừng bắn. Ông Zelensky cho biết thêm sau khi tiền tuyến được "đóng băng", các cuộc đàm phán có thể bắt đầu, đồng thời thừa nhận rằng vấn đề lãnh thổ sẽ được đưa ra trong tiến trình giải quyết xung đột.

Ông Zelensky cũng hy vọng rằng thỏa thuận hòa bình gần đây mà Tổng thống Mỹ điều phối ở Trung Đông giữa Israel và Hamas có thể tạo đà để đạt được một thỏa thuận kết thúc xung đột ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng gợi ý một thương vụ trao đổi, theo đó Kiev có thể cung cấp thiết bị bay không người lái cho Mỹ để đổi lấy tên lửa Tomahawk.

Báo chí Ukraine đưa tin sau cuộc gặp ông Trump tại Nhà Trắng, ông Zelensky đã điện đàm nhóm với một loạt các nhà lãnh đạo châu Âu, song không nêu rõ là các nước nào.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đây là lần thứ ba Tổng thống Zelensky đến Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Chuyến đi được cho là nhằm thuyết phục Tổng thống Mỹ trang bị cho Ukraine tên lửa Tomahawk tầm xa. Tuy nhiên, tại cuộc hội đàm ở Nhà Trắng, ông Trump thể hiện tin tưởng rằng "có cơ hội kết thúc xung đột nhanh chóng" mà không cần cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Tổng thống Trump cũng nói rằng Mỹ quan tâm tới việc mua máy bay không người lái của của Ukraine, nhưng làm rõ rằng ông chưa có ý định gửi tên lửa Tomahawk tới Ukraine.