Tổng thống Ukraine nhấn mạnh vai trò cuộc gặp thượng đỉnh với Nga

(Ngày Nay) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh hình thức đàm phán trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo chính là giải pháp hiệu quả nhất trong giai đoạn này.

Ngày 24/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ là "con đường hiệu quả nhất ở phía trước" trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột rơi vào bế tắc.

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra tuyên bố trên sau khi Nga ngày 22/8 đã bác bỏ khả năng lập tức tiến hành cuộc gặp giữa Tổng thống của hai nước, làm phai nhạt giải pháp hòa bình đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực thúc đẩy trong thời gian qua.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine tại thủ đô Kiev, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh hình thức đàm phán trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo là giải pháp hiệu quả nhất trong giai đoạn này.

Ông kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống Putin, đồng thời lưu ý rằng "cần đảm bảo kết thúc cuộc xung đột cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo hòa bình cho Ukraine."

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết ông muốn các đảm bảo an ninh trong tương lai - một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào - phải tiệm cận với Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vốn coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào một quốc gia thành viên là tấn công vào toàn khối.

Buổi lễ tại Kiev có sự tham dự của Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg, Thủ tướng Canada Mark Carney và nhiều quan chức phương Tây khác.

Phát biểu họp báo chung sau sự kiện, Thủ tướng Canada bày tỏ ủng hộ thiết lập các đảm bảo an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, đồng thời cho biết Canada không loại trừ khả năng điều quân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình nếu được triển khai.

Ông Carney cũng ủng hộ đề xuất của Ukraine về tăng cường vai trò của cộng đồng quốc tế trong tiến trình hòa bình.

Cũng tại cuộc họp báo, hai nhà lãnh đạo Canada và Ukraine đã ký thỏa thuận hợp tác sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV).

Ông Carney thông báo Canada sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá hơn 1 tỷ CAD (tương đương 723 triệu USD) cho Ukraine vào tháng tới.

Cùng ngày 24/8, Văn phòng Thủ tướng Canada thông báo nước này đã phân bổ khoản viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ CAD (khoảng 1,45 tỷ USD) trong tổng số tiền cam kết sẽ dành cho Ukraine đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Kananaskis, tỉnh bang Alberta của Canada, hồi tháng Sáu vừa qua.

Gói viện trợ bao gồm 835 triệu CAD mua sắm trang thiết bị quân sự như xe bọc thép, đạn dược, thuốc nổ, nâng cao năng lực của UAV và thiết bị y tế; 220 triệu CAD mua sắm UAV, công nghệ chống UAV, tác chiến điện tử và đầu tư vào các liên doanh quân sự giữa hai nước; 680 triệu CAD dành cho gói “Danh mục ưu tiên nhu cầu Ukraine” (PURL) của NATO với phần lớn sẽ được dùng để mua vũ khí Mỹ và nâng cao năng lực sản xuất UAV.

Ngoài ra, sẽ có 165 triệu CAD được chi cho công tác của Canada trong các nhóm liên minh năng lực thuộc Nhóm Liên hệ Quốc phòng Ukraine và 100 triệu CAD mua đạn dược và thuốc nổ thông qua Sáng kiến Đạn dược Cộng hòa Séc.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Ottawa đã cung cấp gần 16 tỷ USD viện trợ đa lĩnh vực cho Kiev.

Phía Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đang cản trở tiến trình hòa bình và kéo các đồng minh NATO trực tiếp tham gia xung đột.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh bất kỳ vũ khí nào được gửi cho Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của Nga.