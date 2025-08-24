Ukraine tái khẳng định quyết tâm đàm phán với Nga dưới bất kỳ hình thức nào

(Ngày Nay) - Trong bài đăng trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Tôi tái khẳng định sự sẵn sàng cho cuộc gặp dưới bất kỳ hình thức nào với người đứng đầu nước Nga".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 23/8 đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó, nhà lãnh đạo Nam Phi kêu gọi nhanh chóng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine nhằm chấm dứt xung đột.

Thông cáo của Chính phủ Nam Phi có đoạn: "Tổng thống Ramaphosa nêu bật sự cấp thiết phải tổ chức những cuộc gặp song phương và ba bên giữa lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ, coi đây là chìa khóa để thể hiện cam kết chấm dứt chiến tranh."

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nam Phi - quốc gia đang giữ cương vị Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) - cũng đã có những cuộc trao đổi với Tổng thống Pháp và Phần Lan, đồng thời dự kiến sẽ thảo luận với "các lãnh đạo châu Âu khác" về vấn đề Ukraine trong những tuần tới.

Sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Nam Phi Ramaphosa, ông Zelensky một lần nữa tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin "dưới bất kỳ hình thức nào."

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Tôi tái khẳng định sự sẵn sàng cho cuộc gặp dưới bất kỳ hình thức nào với người đứng đầu nước Nga".

