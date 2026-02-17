TP Hồ Chí Minh vươn mình trong mùa Xuân của kỷ nguyên mới

(Ngày Nay) - Một mùa xuân mới đang về trên thành phố mang tên Bác. Xuân Bính Ngọ đến cùng một tâm thế mới, mang theo sức sống mới và những kỳ vọng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026, năm có ý nghĩa rất đặc biệt, 50 năm thành phố mang tên Bác, 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cũng là mùa xuân đầu tiên của “siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất, đang cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới – “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Đoàn kết, đổi mới, hội tụ là nền tảng

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm kỳ mà Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua nhiều thử thách, giữ vững vai trò đầu tàu và tạo nền móng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Trên nền tảng đó, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào Đại hội XIV với tâm thế chủ động hơn, tự tin hơn và trách nhiệm lớn hơn trước Đảng, trước nhân dân và trước tương lai đất nước.

Đây là nhận định được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đưa ra khi nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua và hướng đến giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo năng động, hội nhập sâu rộng; có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố phấn đấu thuộc nhóm 100 đô thị có chất lượng sống tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế – tài chính – dịch vụ – giáo dục – y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu; phát triển đặc sắc, bền vững và giàu bản sắc văn hóa. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nêu rõ: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh là xây dựng Thành phố trở thành trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới - đủ năng lực lãnh đạo Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

“Trí tuệ, đoàn kết và đổi mới không chỉ là khẩu hiệu, mà là cam kết chính trị và chuẩn mực hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Thành phố cần chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả; để Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là nơi hội tụ trí tuệ, là động lực tăng trưởng của cả nước, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Đoàn kết và đổi mới, như lời Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, được thể hiện bằng rất nhiều việc làm cụ thể chỉ trong hơn nửa năm “siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh ra đời (sau hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây). Từ các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển, tới từng công trình, dự án cụ thể đều hướng đến tính bao quát, toàn diện, “phủ sóng” ở tất cả các địa bàn, khu vực của thành phố, không phân biệt cũ, mới.Tết này, lần đầu tiên Lễ hội Đường hoa - Đường sách Xuân Bính Ngọ 2026 của Thành phố mở rộng không gian ra 3 địa điểm tổ chức: Đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Bình Dương và phường Vũng Tàu. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết mỗi điểm đều có nét đặc sắc riêng, mang cung bậc riêng, cùng hướng đến chủ đề chung, thể hiện tinh thần đoàn kết, hội tụ và phát triển của Thành phố; khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình, trở thành siêu đô thị quốc tế năng động khu vực Đông Nam Á.

Đổi mới ngay từ những công trình nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn. Chào xuân mới, Thành phố Hồ Chí Minh biến 9 mảnh “đất vàng” là những khu đất trống, dự án nhiều năm chưa triển khai, thành công viên, vườn hoa xuân phục vụ người dân, du khách chơi Tết. Riêng khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) được xây dựng thành công viên tưởng niệm COVID-19, rất được người dân đồng tình, ủng hộ chủ trương này.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Chí Hiệp (Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết công trình công viên tưởng niệm COVID-19 được người dân đón nhận với tâm thế rất mong mỏi, phấn khởi và thực sự hài lòng. Theo Giáo sư Lê Chí Hiệp, việc chuyển “đất vàng” thành công viên tưởng niệm, làm vườn hoa cho người dân chơi xuân là chủ trương rất hợp lòng dân, là tư duy mới mẻ, đầy quyết đoán của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là người đứng đầu Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Tiếp tục vai trò đầu tàu, sẵn sàng cho vận hội mới

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh - tròn 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng (1911-2026), đó không chỉ là những dấu mốc lịch sử thiêng liêng, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm tiếp nối, về khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa của Thành phố mang tên Bác trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục khẳng định rõ vai trò đầu tàu, đi trước, làm mẫu, là nơi Trung ương có thể yên tâm giao nhiệm vụ mới, việc khó, việc lớn; là động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của cả nước.

Phát biểu của Tổng Bí thư là lời gửi gắm, tình cảm và sự ghi nhận mà Trung ương dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng, với vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của khu vực và cả nước.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, năm 2026 có ý nghĩa tạo đà, tạo động lực cho cả giai đoạn 2026-2030, Thành phố xác định rõ: khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, không cho phép chủ quan hay chậm trễ. Thành phố đã thống nhất chọn chủ đề năm 2026 là: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân”.

Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc năm 2025 bằng những con số kỷ lục, đóng góp 23,5% GDP và 1/3 tổng thu ngân sách cả nước. Từ những kết quả ấn tượng của năm 2025, Thành phố không chỉ khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế cả nước mà còn sẵn sàng cho vận hội mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số, GRDP bình quân 9.800 USD và tầm nhìn trở thành “siêu đô thị” quốc tế nằm trong Top 100 thành phố đáng sống của thế giới.

Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết rất ấn tượng với những kết quả đạt được của Thành phố trong thời gian ngắn sau sáp nhập. Đáng chú ý nhất là việc Thành phố đã phát huy các tiềm lực của mình, trên các nền tảng, cơ sở trước đây của ba địa phương, biến thành tiềm lực chung, lớn mạnh hơn, để vượt qua khó khăn, thách thức từ việc tái cấu trúc bộ máy hành chính và mở rộng không gian phát triển, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới, tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của đất nước và khẳng định tầm vóc một “siêu đô thị”.

Sẵn sàng cho vận hội mới, từ lãnh đạo Thành phố đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân đang hòa cùng niềm vui đón năm mới với tâm thế mới. Bà Trương Thị Ngọc Thảo, công chức xã Cần Giờ, chia sẻ bước vào năm 2026 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng chuyên môn, lẫn các điều kiện công tác, bản thân bà cùng các đồng nghiệp sẽ nỗ lực đưa bộ máy chính quyền xã vận hành hiệu quả hơn nữa, triển khai mạnh mẽ hơn nữa cải cách các thủ tục hành chính, đem lại sự thuận tiện cho người dân, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2026.

Còn với diêm dân Nguyễn Ngọc Thơ ở ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, mong ước của ông là "bà con Thạnh An, Cần Giờ làm ăn, phát triển kinh tế được để làm giàu cho thành phố, cho đất nước”.