Iran khẳng định lập trường cứng rắn về hạt nhân và tên lửa

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng, Iran tái khẳng định quyết tâm bảo vệ thành quả trong lĩnh vực hạt nhân và tên lửa, đồng thời nhấn mạnh vai trò đảm bảo an ninh khu vực và chủ quyền quốc gia.

Ngày 30/4, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei đã khẳng định quyết tâm bảo vệ những thành quả mà nước Cộng hòa Hồi giáo đã đạt được trong lĩnh vực hạt nhân và tên lửa như tài sản quốc gia.

Trong thông điệp công bố nhân Ngày Vịnh Persian quốc gia, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các công nghệ - từ nano đến hạt nhân và tên lửa - đều là "tài sản quốc gia" và người dân nước này sẽ bảo vệ các thành quả này như cách đã bảo vệ chủ quyền của mình.

Ông nêu rõ Tehran sẽ đảm bảo an ninh của Vịnh Persian và không để các thế lực thù địch lạm dụng tuyến đường thủy này.

Theo Lãnh tụ Tối cao Iran, một chương mới ở Vùng Vịnh và eo biển Hormuz đang được mở ra và tương lai tươi sáng của khu vực Vịnh Perisan sẽ chỉ dành riêng cho sự tiến bộ, thịnh vượng của các quốc gia trong khu vực mà không có Mỹ.

Cùng ngày, trong một tuyên bố, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định mọi nỗ lực áp đặt lệnh phong tỏa hoặc hạn chế hàng hải với nước này "đều trái với luật pháp quốc tế… và chắc chắn sẽ thất bại"; đồng thời cảnh báo các lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ "phá vỡ ổn định lâu dài ở Vịnh Persian."

Trong một cuộc điện đàm cùng ngày với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, ông Pezeshkian cũng cho biết Tehran sẵn sàng tiếp tục con đường ngoại giao nếu Washington thay đổi hành vi của mình; đặc biệt là việc ngăn chặn các tàu của Iran.

Iran đưa ra các tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng về việc nước này sẵn sàng duy trì phong tỏa và sức ép đối với nước Cộng hòa Hồi giáo cho tới khi đạt được cam kết về chương trình hạt nhân.

Truyền thông quốc tế dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Trump đã thảo luận việc nước này có thể kéo dài lệnh phong tỏa hàng hải với Iran trong nhiều tháng nữa.

Cùng ngày, trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã chuẩn bị kế hoạch cho đợt tấn công "ngắn và mạnh mẽ" nhằm vào Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình đang rơi vào bế tắc.

Các nguồn tin tiết lộ đợt tấn công này có khả năng sẽ nhắm vào hệ thống cơ sở hạ tầng trên khắp Iran, để gia tăng sức ép buộc Tehran nối lại đàm phán với cách tiếp cận linh hoạt hơn.

Trong khi đó, Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ phụ trách kiểm toán Jules Hurst tiết lộ chiến dịch quân sự của nước này tại Iran, bắt đầu hồi cuối tháng Hai, đã tiêu tốn của quân đội Mỹ khoảng 25 tỷ USD.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội, ông Hurst xác nhận phần lớn số tiền đó dành cho đạn dược. Tuy nhiên, cũng tại buổi điều trần, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth lại cho rằng chi phí cho chiến dịch trên hiện vẫn thấp hơn con số 25 tỷ USD.

Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang triển khai chiến dịch ngoại giao để kêu gọi các đồng minh tham gia một liên minh quốc tế mới nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo công điện ngày 28/4, trong Sáng kiến mang tên “Cơ chế Tự do Hàng hải” (MFC), các đại sứ quán Mỹ phải vận động các nước đối tác tham gia liên minh với vai trò “đối tác ngoại giao và/hoặc quân sự,” bao gồm chia sẻ thông tin, hỗ trợ ngoại giao, thực thi trừng phạt hoặc triển khai hiện diện hải quân.

Washington cho biết không yêu cầu các nước điều chuyển lực lượng khỏi các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời khẳng định MFC sẽ bổ trợ cho các sáng kiến an ninh hàng hải khác do Anh và Pháp dẫn dắt.

Trong một diễn biến khác liên quan, cũng trong ngày 29/4, hàng chục nghìn người dân Iran đã xuống đường trong các cuộc tuần hành quy mô lớn trên khắp cả nước để bày tỏ lòng trung thành và ủng hộ đối với Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei cũng như thể hiện tình đoàn kết dân tộc.

Các cuộc tuần hành được tổ chức đồng thời tại nhiều thành phố khác nhau.